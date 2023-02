La Volta tindrà etapes decisives a la Cerdanya i el Ripollès, però oblida la part occidental del Pirineu

Traçat de la Volta a Catalunya 2023 (RàdioSeu)

La Volta a Catalunya ha presentat aquesta setmana el recorregut complet de la seva edició número 102, que es disputarà del 20 al 26 de març. L’organització ja havia avançat els punts de sortida i arribada de les set etapes, que inclouen les estacions de la Molina i Vallter i el municipi de Llívia, i ara ha detallat els indrets per on passaran els ciclistes.

El Pirineu tindrà un any més un paper decisiu, amb les dues grans etapes de muntanya, tot i que aquesta vegada aquestes estaran concentrades al vessant oriental, entre la Cerdanya i el Ripollès, i no arribaran a la part més occidental de la serralada.

La Volta començarà el dilluns 20 de març, amb una jornada amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols que inclourà el pas pel coll dels Àngels (445 m.), a prop de Girona. El segon dia, dimarts 21, se sortirà de Mataró i ja s’entrarà als Pirineus amb la meta de Vallter (2.135 m.), després del pas pel coll de Coubet, de primera categoria (960 m.), i amb un recorregut total de 165 km.

Dimecres 22, els ciclistes arribaran a la Cerdanya. Aquesta tercera etapa, de 181,5 km, sortirà des d’Olost, al Lluçanès, i tornarà a passar pel coll de Coubet. Després de baixar fins a Ripoll, els participants passaran per Gombrèn i afrontaran l’exigent pujada a Castellar de n’Hug i al Coll de la Creueta (1.990 m.), de categoria especial, des d’on baixaran per la Molina fins a Alp. Des d’allà, finalment, tornaran a pujar per la GI-400 a través de Masella, per a arribar a la meta de la Molina, de primera categoria (1.680 m).

Dijous 23, la Volta s’acomiadarà del Pirineu des de Llívia, punt de sortida de la quarta etapa. Des d’aquesta població, els ciclistes tornaran a passar per la Molina i continuaran per la Collada de Toses (1.795 m, 1a cat.), per on baixaran cap a Ribes de Freser i Ripoll. Després es desviaran per a anar cap a Perafita i Moià, amb el Collet de Sant Agustí com a punt més difícil (845 m., 3a cat.). La meta serà a Sabadell, després de passar per Castellar del Vallès.

Des del Vallès Occidental, els equips es traslladaran directament en cotxe fins a Tortosa, d’on sortirà la cinquena etapa (divendres 24) que transcorrerà íntegrament per les Terres de l’Ebre, amb la meta de categoria especial a Lo Port, un exigent ascens des de Roquetes -quasi arran de mar- fins a una altitud de 980 metres, en un tram de tot just 17 quilòmetres.

El penúltim dia, dissabte 25, la ronda tornarà a l’Àrea Metropolitana, amb un recorregut de 177 km entre Martorell i Molins de Rei (Baix Llobregat) que també s’endinsarà fins al conegut port de la Panadella (675 m.), per a baixar des d’allà fins a Sant Sadurní de Noia i continuar per Pallejà. Finalment, la cloenda serà un any més a Barcelona, diumenge 26, amb les clàssiques pujades consecutives a la muntanya de Montjuïc, on hi haurà la meta final.