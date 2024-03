La Volta: Pogačar es corona amb un pòquer a Barcelona

Pogačar, amb el seu pòquer, un 4 de 7 en les etapes de la Volta (Volta Ciclista a Catalunya)

La 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya passarà a la història com l’edició de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), el ciclista més carismàtic de la seva generació, que ha rematat la cursa amb una quarta victòria d’etapa en la seva jornada final, el tradicional final de festa a la ciutat de Barcelona i el seu circuit de Montjuïc. Un triomf en un lluitat esprint reduït que se suma als aconseguits amb atacs en solitari a les etapes de muntanya acabades a Vallter, Port Ainé i Queralt per a emmarcar una setmana per a la història per a l’eslovè.

Als seus 25 anys, el doble vencedor del Tour de França i campió de cinc Monuments, Tadej Pogačar, ha sumat la Volta a Catalunya a la seva llarga llista de victòries en proves del primer nivell mundial, un any després que aconseguís la victòria el seu compatriota Primož Roglič. Dos ciclistes de referència en la seva generació que han deixat la seva marca a Catalunya en dues edicions per al record.

La jornada final d’aquesta edició 2024 arribava a la seva setena etapa, una jornada de 145,3 quilòmetres amb sortida des de la Plaça d’Espanya de Barcelona, pas pel Coll de la Creu d’Ordal (3a categoria) en el seu tomb inicial pel Baix Llobregat i tornada a la capital per a donar sis voltes al circuit de l’Alt del Castell de Montjuïc. Allà ha arribat destacat un grup de cinc ciclistes escapats amb el qual Ander Okamika (Burgos-BH) ha aconseguit el premi com a ciclista més combatiu de la jornada i l’alemany Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), que ja havia estat protagonista en la cinquena etapa camí de Viladecans, ha estat l’home que més ha resistit l’empenta del pilot en les primeres voltes al circuit de Montjuïc, amb atacs de noms com Marc Soler (UAE Team Emirates) i el treball de l’equip Ineos Grenadiers d’Egan Bernal.

El jove alemany ha estat atrapat en l’inici de la darrera volta, amb el grup encès després d’un primer moviment de Pogačar en el pas per les rampes més dures del Castell de Montjuïc. Malgrat els atacs en la darrera volta de Thomas De Gendt (Lotto-Dstny), la icona belga que s’acomiadava de la cursa on ha sumat cinc victòries d’etapa en la seva carrera, Stephen Williams (Israel-Premier Tech) o Joao Almeida (UAE Team Emirates), res ha evitat una arribada en un esprint reduït d’una vintena de ciclistes en el qual Pogačar ha demostrat la seva versatilitat amb una quarta victòria.

Un pòquer per al record de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en aquesta Volta a Catalunya 2024, un ciclista generacional que ha liderat el podi final a Barcelona per davant de Mikel Landa (Soudal Quick-Step), a 3:41, i un recuperat Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que torna al podi final de la Volta després de pujar-hi l’any 2019. Tres protagonistes d’alt nivell per a una Volta Ciclista a Catalunya que ha viscut una gran setmana de competició entre Sant Feliu de Guíxols i Barcelona.