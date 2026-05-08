Standard&Poor’s Global Ratings millora la perspectiva d’Andorra a positiva i confirma la qualificació A-/A-2

S&P Global Ratings ha revisat la perspectiva del Principat d’Andorra d’estable a positiva, alhora que confirma les qualificacions sobiranes en A-/A-2. Segons l’agència, la millora reflecteix els avanços en tres àmbits: el bon comportament fiscal, l’accés a la facilitat EUREP del BCE (un mecanisme dissenyat per proporcionar liquiditat en euros a bancs centrals de països que no pertanyen a la zona euro) i el progrés vers l’Acord d’Associació amb la Unió Europea.
Quant a la situació fiscal, l’agència destaca el baix nivell de deute i el fet que Andorra va acabar el 2025 amb un superàvit del 3,5% del PIB, gràcies a un creixement econòmic del 3,9%, —més de tres vegades la mitjana de la zona euro. Per al període 2026–2029, S&P preveu que el superàvit es mantindrà al voltant de l’1,8% del PIB. A més, destaca la fortalesa de les reserves: els actius líquids del govern equivalen al 63% del PIB i les reserves internacionals arriben a uns 400 milions d’euros, oferint un coixí de seguretat molt sòlid.
L’agència S&P valora en el seu informe com a especialment significativa la decisió del BCE d’ampliar de manera permanent la seva facilitat EUREP als bancs andorrans a partir del tercer trimestre de 2026, per un import de fins a 50.000 milions d’euros —equivalent a 12,5 vegades el PIB d’Andorra.
Segons l’agència creditícia, en termes pràctics garanteix liquiditat al sistema financer andorrà en cas de tensions, la qual cosa és crítica per al sector bancari. L’agència considera que aquesta millora redueix significativament la vulnerabilitat d’Andorra als xocs externs i enforteix la seva credibilitat monetària.
Pel que fa a la relació amb la UE, l’agència de qualificació valora positivament l’avanç de l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea que permetrà accedir al mercat únic europeu i diversificar l’economia. S&P cita com a exemple del progrés en la integració europea l’Acord de gestió de fronteres signat el març de 2026, que eximeix els ciutadans i residents andorrans del registre sistemàtic a les fronteres espanyola i francesa.
Finalment, l’agència indica que podria millorar la qualificació si es concreta l’accés a la liquiditat del BCE, avança la integració amb la UE i prossegueix l’avenç en el detall de les dades estadístiques. En canvi, podria revisar la perspectiva a estable si es produís un deteriorament de les finances públiques.