La Vall de Cardós es prepara per a acollir les terceres Olimpíades Pallareses

La prova d’asclar llenya de les Olimpíades Pallareses de 2024 (Foto: Cinto Ticó – RàdioSeu)

La Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, acollirà el proper dissabte, 14 de juny, les terceres Olimpíades Pallareses. És un esdeveniment que combina esport, cultura i comunitat. Entre les principals proves que hauran d’afrontar els equips participants hi ha el llançament d’alçada, curses de muntanya i escalada, així com activitats tradicionals com dallar, asclar llenya i apilar paques d’herba.

La tercera edició de l’esdeveniment vol retre un homenatge a la gent del Pallars, a la seva història i a les seves tradicions. La trobada no només celebra el talent esportiu, sinó que també ressalta el patrimoni cultural, gastronòmic i el paisatge de la zona.

Els equips són mixtos i estan formats per sis persones, mentre que les proves combinen aspectes tècnics i físics. De moment, hi ha tres equips inscrits, tot i que s’espera que fins aquest diumenge aquesta xifra augmenti.

A més de les competicions esportives, les Olimpíades Pallareses inclouran exhibicions d’art local, gastronomia i música en directe. Tot plegat, amb l’objectiu d’oferir una experiència completa que uneixi esport i cultura.