Encamp: Homenatge a la figura d’Anne Frank i a les víctimes andorranes del nazisme

Anne Frank

Enguany es compleixen 80 anys de la mort d’Anne Frank. Des del servei de Biblioteques d’Encamp es farà un petit homenatge per a recordar la seva figura i obra, i alhora, reconèixer i homenatjar també els andorrans que van ser víctimes, d’una manera o altra, del règim nazi i dels conflictes i conseqüències de la Segona Guerra Mundial. L’activitat es desenvoluparà el dimarts, dia 10 de juny, a les 19:30 hores, a la sala la Valireta. No cal inscripció prèvia per a assistir-hi.

L’acte commemoratiu comptarà amb una taula rodona on hi haurà presents figures del món de la filologia, la literatura i la història. Els participants seran:

-Roser Porta: filòloga especialista en literatura contemporània i periodista cultural. Autora, amb Jorge Cebrián, del llibre “Andorrans als camps de concentració nazis”.

-Pau Chica: historiador i tècnic de l’Arxiu Nacional. Responsable d’un treball d’investigació al voltant d’Andorra i la Segona Guerra Mundial. Autor del llibre “Andorra i la Guerra Civil Espanyola”.

-Claude Benet: lingüista i historiador. Autor, de llibres com “Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra”. Especialista en investigació sobre guies, fugitius, espies i refugiats.

-Josep Calvet: historiador, cap de continguts del Memorial Democràtic de Catalunya. Autor dels llibres “Les muntanyes de la llibertat”, “Huyendo del holocausto” i “Sort-Tel-Aviv”.