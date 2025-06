Encamp tanca amb èxit l’Spartan Race 2025 i ja pensa en una 10a edició amb més novetats

Participants de l’Spartan Race 2025 (Comú d’Encamp)

Conclou l’Spartan Race Encamp-Andorra després de tres jornades plenes d’esport, esforç i superació, en un cap de setmana que ha omplert la vila d’atletes, acompanyants i visitants d’arreu del món. La parròquia ha acollit més de 4.100 corredors de 53 nacionalitats, en la que ha estat l’edició amb més representació internacional fins a la data.

L’esdeveniment va començar divendres amb l’Spartan Kids i ha seguit dissabte i diumenge amb les proves per a adults. Ahir es van acollir les modalitats Ultra, Beast, i una part de l’Sprint. Mentre que aquest matí de diumenge, ha estat el torn per a la resta de l’Sprint —amb 5 quilòmetres i 20 obstacles— i de la Súper, on els participants han superat un recorregut de 10 quilòmetres i 25 obstacles.

Al llarg de tot el matí, Encamp ha viscut un ambient vibrant i festiu. El centre de la vila s’ha omplert de corredors i acompanyants que han gaudit de la jornada entre emoció, aplaudiments i molta energia. L’arribada dels participants al Prat de l’Areny i la zona de sortida, al costat del Parc de l’Ossa, s’han convertit en dos punts neuràlgics, amb públic animant en cada obstacle i famílies esperant a peu de meta.

Els establiments del centre han estat actius durant tot el cap de setmana, i el village de la plaça dels Arínsols ha mantingut una gran afluència de visitants, consolidant-se com un espai de trobada. “Els veïns estan molt contents de com s’està desenvolupant la prova i els corredors també estan molt feliços. Per això, el balanç és felicitat pura”, ha expressat Nino Marot, conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica, que també ha agraït la implicació de l’organització i dels establiments.

Per part de l’organització, el director d’Spartan Espanya i Andorra, Àngel Sanz, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l’esdeveniment, “la valoració és molt bona, hem complert tots els objectius: participació, qualitat de l’esdeveniment i integració amb l’entorn i la parròquia”. També ha remarcat que organitzar l’Spartan a Encamp “és un altre nivell”, ja que tot i estar acostumats a fer curses en moltes localitats diferents, “el suport que tenim aquí, la integració amb el poble i amb la gent, és fantàstica.”

Amb la novena edició ja completada amb èxit, totes les mirades se centren ara en l’any vinent. El 2026, Encamp celebrarà el 10è aniversari de l’Spartan Race, una fita destacada que el Comú i l’organització volen commemorar amb una edició molt especial. “Som l’única Spartan que dins d’una mateixa localitat fem 10 edicions consecutives. Estem preparant moltes novetats com, per exemple, un campionat entre empreses andorranes”, ha avançat Marot. De la seva banda, Sanz ha recordat que l’èxit de la cursa també passa per innovar cada any i que enguany “tenim un 20% de participants que repeteixen, i això és gràcies a canvis en el recorregut i en les proves”. Per aquest motiu, seguirà treballant en les properes edicions i “inventant coses divertides que valguin la pena”.





Cerimònia d’entrega de premis

Aquest migdia de diumenge s’ha dut a terme la cerimònia de lliurament de premis de la modalitat Súper Élite i Age Group, en què han participat autoritats i representants institucionals. El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, el conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i el director de Projectes i Nous Productes d’Andorra Turisme, Enric Torres, han fet entrega dels trofeus als guanyadors i guanyadores. En categoria masculina, el primer lloc ha estat per a Pau Nacenta (1:07:08), seguit d’Asier Corral (1:11:12) i d’Estefano Pérez (1:20:26), mentre que en categoria femenina, la guanyadora ha estat Anna Pavelková (1:23:56), per darrere ha quedat Ninetta Grasso (1:32:52) i el tercer esglaó del podi era per a Karina Fuertes (1:34:36).