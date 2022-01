La plataforma ciutadana en contra del certificat Covid i la vacunació infantil posa a disposició un formulari per presentar dues demandes col·lectives.

Per incitació a l’odi, discriminació i criminalització dels no vacunats i per demanar una indemnització pels efectes secundaris dels vaccins.

Poc abans, el ministre de Salut havia plantejat demanar-los responsabilitats.