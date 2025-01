Alumnes del màster en gestió d’Àrees de Muntanya descobreixen les oportunitats que ofereix la Seu com a territori pirinenc

La tinent d’alcalde, Gemma Tó, donant informació als alumnes (Aj. la Seu)

Una quinzena d’alumnes que cursen el màster universitari d’Àrees de Muntanya que ofereixen les cinc universitats públiques catalanes amb facultats de Geografia han visitat la Seu d’Urgell per a conèixer de primera mà les diferents oportunitats i potencialitats que ofereix aquesta ciutat pirinenca. Aquests joves estudiants han estat rebuts a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat per la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, que ha ofert una sessió informativa per a explicar un dels principals motors econòmics, turístics i culturals del nostre municipi i del territori com és la Fira de Sant Ermengol, esdeveniment pirinenc que fa 30 anys es va especialitzar en el formatge artesà amb la creació de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.

Gemma Tó ha explicat als alumnes la història de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol que celebra la Seu d’Urgell cada tercer cap de setmana del mes d’octubre, i el seu desenvolupament al llarg dels anys. “La Fira de Sant Ermengol ha esdevingut un referent de tot Catalunya en tradició, qualitat, servei i innovació, convertint-se en un orgull i part de la nostra pròpia identitat urgellenca”, ha remarcat la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica.

Tó ha remarcat també davant dels alumnes d’aquest màster que el canvi d’ubicació de la fira, portant-la al passeig Joan Brudieu, “és una aposta ferma d’aquest Ajuntament pel centre de la Seu d’Urgell com a motor de dinamització”.

Els alumnes del màster també han visitat les diferents exposicions que acull l’Espai Ermengol de la mà de la seva coordinadora, Anna López, per a conèixer amb més profunditat la Seu d’Urgell, la cultura del formatge, la natura que envolta la ciutat, així com el clima del Pirineu i del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Per a tancar la seva visita a la Seu d’Urgell, l’alumnat també ha pogut conèixer de la mà de la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo, les diferents ofertes turístiques que ofereix el municipi que van des del seu patrimoni monumental com la Catedral de Santa Maria d’Urgell, única catedral romànica del Pirineu, passant per la gastronomia, les activitats esportives a la natura o al Parc Olímpic del Segre, l’oferta musical, així com les seves tradicions, entre d’altres propostes.

El Màster Universitari d’Àrees de Muntanyes és el resultat de la col·laboració dels Departaments de Geografia de la Universitat de Lleida (coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i compta amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu.