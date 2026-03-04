La unitat d’oncologia es concentrarà en una única planta de l’hospital per a millorar el confort dels pacients i dels familiars

L’impuls de l’atenció oncològica és una de les línies estratègiques del Ministeri de Salut. Per aquest motiu, el Consell de Ministres ha aprovat la licitació dels treballs per a habilitar les dependències d’oncologia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’objectiu d’aquests treballs és posar el pacient oncològic en el centre de l’atenció sanitària. Per això, amb aquesta reforma, s’evitarà que l’usuari hagi de desplaçar-se entre les diferents dependències hospitalàries, i que s’exposi a l’àrea d’hospitalització, fet que reforça la seva seguretat.
Les noves dependències –que se situaran al nivell -3 del centre– permetran unificar i concentrar tots els serveis d’oncologia de l’Hospital en un únic espai des d’on es visitarà i es tractarà des d’un abordatge multidisciplinari. S’hi ubicaran les consultes externes d’oncologia mèdica, les consultes externes de radioteràpia, les consultes externes d’infermeria oncològica i les consultes externes de psicooncologia i treballadora social; així com el nou hospital de dia d’oncologia, que disposarà d’una consulta d’infermeria, una àrea de cures i deu boxes.
Els treballs tenen una execució de 8 mesos i una vegada finalitzats permetran disposar de circuits diferents en aquesta zona de l’Hospital, amb una entrada directa peu i amb ascensor a la unitat d’oncologia des del carrer Fiter i Rossell, i disposar d’espais més accessibles, confortables i agradables per als pacients. Aquests espais, fins a l’octubre de 2025, els ocupaven les consultes externes de salut mental i la Unitat de Conductes Addictives, que actualment es troben a l’edifici ‘el Ròdol’ d’Escaldes-Engordany.
En matèria d’oncologia, cal recordar que fa poc més d’un any, el gener de 2025, es va posar en marxa la unitat de patologia mamària, que ha permès efectuar operacions de mama al país, disposant de tecnologia puntera, evitant així desplaçaments, tant del pacient com del seu entorn.