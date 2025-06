La UEC de la Seu celebra la cloenda del curs

Els alumnes de la UEC que han rebut el diploma (Aj. la Seu)

La sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest migdia de divendres l’acte de cloenda de celebració de fi de curs 2024-2025 de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), presidit per la regidora d’Educació, Christina Moreno, i amb la presència dels 10 alumnes i l’equip docent d’aquest recurs educatiu. En el transcurs de l’acte, els 5 alumnes de la UEC que s’han graduat d’ESO han rebut un diploma per la seva graduació.

En la celebració d’aquest fi de curs, la regidora d’Educació, Christina Moreno, s’ha dirigit als alumnes, tot manifestant que “tanquem un curs més, i ho fem amb decisió; la d’aprendre dels reptes amb els quals ens hem trobat i la il·lusió d’haver aconseguit culminar un any acadèmic i personal. La UEC és un exemple de com el sistema pot adaptar-se a les variades circumstàncies i característiques individuals”. Moreno ha afegit que “així doncs, acaba esdevenint motiu i motor per a arribar a oportunitats reals. Perquè tots i totes les alumnes tenen dret a una educació que els comprengui, els respecti i els impulsi a seguir somiant”.

Durant la cloenda també s’ha projectat un vídeo-resum que ha recollit en imatges moltes de les activitats educatives programades al llarg d’aquest curs, juntament amb els centres educatius i altres serveis de la Seu d’Urgell.

La UEC és un recurs intensiu i complementari a la tasca educativa que ofereixen els centres educatius. Té com a objectiu vetllar perquè l’alumnat assoleixi les competències de l’etapa d’ESO. Aquest recurs pretén també reconciliar l’adolescent amb el procés d’aprenentatge i adquirir hàbits pel seu desenvolupament personal.

Cal remarcar que la UEC vetlla per la continuïtat formativa dels alumnes amb una metodologia flexible, motivadora i personalitzada per a retornar-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal i evitar l’abandonament escolar. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell gestiona la UEC des del setembre de 2020.