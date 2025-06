El curs escolar finalitza, a la Seu, amb una festa de cloenda

Cartell anunciant alguns dels actes de la festa de fi de curs

Aquest divendres, 20 de juny, finalitza el curs escolar 2024-2025. A la Seu d’Urgell, aquesta cloenda se celebra amb una festa de final de curs, organitzada per l’Ajuntament i el Pla Educatiu d’Entorn, que està programada per aquest divendres mateix a les 6 de la tarda al passeig de Joan Brudieu. L’acte inclourà un espectacle infantil ofert per Gil Ratataplam.

Enguany també hi ha programada una festa de final de curs adreçada a alumnes d’ESO. En aquest cas tindrà lloc aquest dissabte, dia 21, a partir de 2/4 de 7 de la tarda a la zona esportiva municipal. Es començarà amb Games Plus i amb jocs tradicionals d’Europa, proposats per INEFC Pirineus. Més tard, des de 2/4 de 9 del vespre, hi haurà piscina nocturna, amb sessió de DJ Geri Moli i amb l’opció d’entrepans oferts pel CAU. Aquesta festa l’han organitzat l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu a proposta del Consell Municipal d’Adolescents.

La fi de les classes dona pas ara a les vacances i també a l’inici dels casals i activitats d’estiu, que en el cas de la Seu presenten una àmplia oferta. L’Ajuntament organitza un any més el Casal Municipal, que té la seva base a l’Escola Pau Claris i que ofereix diversos torns setmanals o quinzenals. També impulsen activitats semblants diverses entitats, institucions i empreses. Entre les novetats d’enguany hi ha un casal d’arqueologia, programat per l’Espai Ermengol. Molts d’ells també inclouen l’ús de la piscina municipal.

Un gruix important d’aquesta oferta correspon específicament als casals esportius. El Servei Municipal d’Esports n’organitza en dos blocs diferenciats per al juliol i l’agost, dedicats als esports de natura i als alternatius. I a ells s’hi afegeixen els campus proposats, entre d’altres, per l’AE Sedis Bàsquet, el Futbol Club Pirineus o el CEFUC.