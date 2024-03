La trajectòria de Carme Massana centra la nova mostra de la Sala d’exposicions del Govern

La ministra Mònica Bonell i l’artista Carme Massana (SFG)

Aquest dimecres ’ha presentat a la Sala d’exposicions del Govern la nova col·lecció que se centra en l’obra de l’artista andorrana Carme Massana, en el marc del cicle ‘Trajectòries’, que un cop a l’any dedica una mostra a un artista del país amb carrera consolidada. Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 9 de juny, s’emmarca dintre del conveni de col·laboració entre el Govern i el Comú d’Andorra la Vella, signat el 2021, per a la cessió de l’espai i la creació d’una exposició conjunta anyal.

A través d’un recorregut temàtic, els visitants podran descobrir en un únic espai els paisatges, les flors, els interiors, les figures, i fins i tot les pintures abstractes de Carme Massana, des de les més primerenques fins a l’obra més recent de l’artista.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha definit la retrospectiva com a “completa, sincera i honesta, i permet resseguir la trajectòria artística de Carme Massana, i també el seu recorregut vital, a través de la seva obra”. A més, Bonell ha destacat que l’artista, amb la seva pintura acolorida, “ha omplert de paisatges, figures i flors moltes llars andorranes i una bona part de les nostres vides”.

Per la seva banda, la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, ha ressaltat el “merescut i necessari homenatge” que es fa a la trajectòria de Carme Massana, a més, en un espai com el Parc Central envoltat de natura que concorda perfectament amb la seva obra. Alhora, ha exposat que “som davant d’una figura imprescindible del panorama artístic del país i una ciutadana il·lustre de la nostra parròquia”.

Al voltant de la mostra, s’han organitzat una sèrie d’activitats gratuïtes amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’artista i la seva obra, com ara concerts, tallers de pintura o visites guiades per a grups. Per a confirmar l’assistència a les activitats o concertar una visita guiada cal contactar al 880 677 o a l’àrea d’Acció Cultural a través del correu acciocultural@govern.ad.





El programa d’activitats

Divendres 12 d’abril, a les 20 h

Concert de Primavera. A càrrec de la pianista Jeongjin Kim i el tenor Jihoon Do, guanyadors del Gran Premi Musical Laurèdia 2023

Dijous 18 d’abril a les 18.45 h

Propostes per a un futur que garanteixi oportunitats

Filant xarxes. Fòrum de diàleg intergeneracional sobre adolescències. A càrrec del Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella

Dijous 25 d’abril a les 19.30 h. Visita guiada a l’exposició

Dissabte 11 de maig a les 11 h

Classe de txikung: “Ba Duan Jin, 8 moviments per a moure el Qui”. A càrrec de Jessica Morillon

Dimecres 22 de maig a les 19.30 h

Xerrada Amenaces a la biodiversitat vegetal d’Andorra: adaptació, extinció i plagues amb motiu del Dia internacional de la diversitat biològica. A càrrec de Manel Niell, d’Andorra Recerca + Innovació

Dissabte 1 de juny a les 11 h

Taller de pintura a la natura per a infants de 6 a 12 anys. “Descobrim i pintem a l’estil fauvista”

Dissabte 8 de juny a les 18.30 h

Concert del Cicle de primavera de l’Institut de Música

Diumenge 9 de juny a les 11 h i a les 13 h

Concerts del Cicle de primavera de l’Institut de Música.