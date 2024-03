La Unió Interparlamentària reclama un alto el foc immediat a Gaza

Maria Àngels Aché, Pere Baró i Sandra Codina (Consell General)

La 148a Assemblea de la Unió Parlamentària (UIP) que ha finalitzat aquest dimecres a Ginebra (Suïssa) ha aprovat una declaració final en la qual demana un alto el foc immediat a Gaza. La declaració reclama “accions urgents per a alleujar el sofriment de la població de la regió, incloses les dones, els nens i la gent gran, que s’han vist atrapats en els combats”. Per això, “en nom de la comunitat parlamentària mundial, demanem un alto el foc immediat a Gaza”.

A més, la UIP fa una crida a “l’alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges” i insta als dos bàndols perquè “s’ampliï el flux d’ajuda humanitària essencial a Gaza”. Per a acabar, condemna “la violència contra els civils” i insisteix “en la necessitat de respectar el dret internacional humanitari”.

Pel que fa a la participació de la delegació andorrana al llarg dels cinc dies d’assemblea, cal destacar la participació de la subsíndica general, Sandra Codina, en el debat general on ha recordat “la responsabilitat dels parlamentaris de jugar un paper actiu tant en l’àmbit nacional com internacional per a prevenir els conflictes i consolidar la pau”. A escala nacional ha ressaltat “la importància de l’educació i la cohesió social per a prevenir els extremismes excloents i la necessitat de lluitar contra la polarització, els discursos d’odi, la desinformació política i les falses notícies”.

Pel que fa a les polítiques internacionals ha remarcat “la importància de col·laborar i estar oberts al diàleg tot i les diferències” i ha subratllat la rellevància d’organismes com la UIP ”per a oferir un espai de trobada, coneixença mútua i on establir contactes per a poder exercir la diplomàcia parlamentària”.

En el debat relatiu al paper dels parlaments i parlamentaris per a millorar la condició de vida de les persones amb discapacitat ha comptat amb la participació de la subsíndica general, Sandra Codina, i de la consellera general, Maria Àngels Aché. En aquest sentit, Codina ha informat del compromís del Consell General “per a esdevenir un parlament accessible a tots els ciutadans, i en especial de les mesures que aquesta legislatura s’estan adoptant per a assegurar l’accés dels joves i les persones amb discapacitat a tota la informació parlamentària i als edificis del Consell General”.

Per la seva banda, Aché ha centrat la seva intervenció a explicar les lleis que s’han aprovat per a assegurar els drets de les persones amb discapacitat a Andorra i ha ressaltat “el model d’escola inclusiva al Principat que assumeix la diversitat a les escoles i preveu aprenentatges, acompanyaments i recursos adaptats a totes les necessitats”.

Pel que fa al Fòrum de Joves Parlamentaris, el conseller general, Pere Baró, ha explicat la importància d’incorporar els joves a la política. Sobre aquest fet, ha destacat el fet que “al Consell General 6 dels 28 consellers siguin menors de trenta-cinc anys” i ha incidit en el fet que “cal fomentar la participació dels joves en els òrgans de direcció dels partits”.

Finalment, en el marc del Caucus Francophone, Maria Àngels Aché ha destacat “la implicació del Consell General a favor de la francofonia”, tot recalcant que Andorra ha sol·licitat organitzar una reunió de la Regió Europa de l’APF la tardor de l’any 2025 i ha reivindicat les accions que es duen a terme a Andorra per a fomentar la llengua i la cultura francesa.