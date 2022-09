La Trail 100 Andorra by UTMB® obre inscripcions per a la 3a edició d’aquesta cursa de pura muntanya

A partir d’aquest dimarts, 20 de setembre, s’obren les inscripcions per a la tercera edició de la Trail 100 Andorra by UTMB®, la cursa de muntanya més espectacular del Principat, que se celebrarà del 22 al 25 de juny a la localitat d’Ordino, al nord d’Andorra.

Des d’aquest punt estratègic, els corredors s’endinsaran al cor dels Pirineus amb una selecció de distàncies per a tots els nivells –105 km, 50 km, 21 km i 7,5 km–, la qual cosa permet que tots els participants puguin gaudir de la bellesa del territori andorrà i el seu ric patrimoni cultural a través del trail running.

Amb aquesta prova es donarà el tret de sortida estiuenc a l’Andorra Multisport Festival, una sèrie d’esdeveniments esportius organitzats per The IRONMAN Group que el 2023 obrirà l’any amb la seva primera prova hivernal, l’Andorra Winter Triathlon, que serà, alhora, l’European Triathlon Winter Championship.

Running Stones per als finalistes

La Trail 100 Andorra by UTMB® forma part de les UTMB® World Series, una selecció dels millors esdeveniments de trail del planeta, celebrats en llocs excepcionals i organitzats segons els més alts estàndards de qualitat, amb l’objectiu d’apropar el que significa l’aventura UTMB® als corredors.

En aquest sentit, les curses de 105 km, 50 km i 21 km atorgaran Running Stones als finalistes d’aquestes distàncies, que gràcies a aquests punts tindran accés al sorteig de les UTMB® World Series Finals. Per a participar en el sorteig de l’Ultra Trail del Montblanc tan sols és imprescindible tenir almenys un Running Stone, que s’aconsegueix finalitzant un dels esdeveniments d’UTMB® World Series, i tenir un UTMB® Índex vàlid.

Aquest darrer requisit s’aconsegueix completant, com a mínim una cursa d’un UTMB® World Series Event o UTMB® World Series Major. La Trail 100 Andorra by UTMB és una de les poques curses que atorga 4 Running Stones i UTMB Index de 100M per la distància de 105 km.

Un recorregut autèntic per als amants de la muntanya

Totes les distàncies d’aquesta prova de trail són d’una bellesa espectacular i recorren indrets idiosincràtics del paisatge pirinenc. Tanmateix, cal destacar, especialment, el recorregut de la prova més llarga, la de 105 km, que a diferència de l’any passat, s’iniciarà el matí del dia 24 enlloc de fer-ho al capvespre. Els corredors partiran de la plaça de l’Església d’Ordino i des d’allà faran la volta sencera al Principat.

Iniciant en direcció a la Cortinada, pujaran fins al Pla de l’Estany i les Bordes de Prats Nous, on hi haurà el primer avituallament. A partir d’aquest punt, enfilaran cap al punt més alt d’Andorra, el Pic de Comapedrosa, es dirigiran en baixada després cap a l’Estany Negre i seguint fins al Coll de la Botella, des d’on baixaran cap a la capital andorrana. Des d’aquí, faran camí de nou per la Vall del Madriu, patrimoni de la humanitat per la UNESCO, arribant fins al Refugi de l’Illa, Grau Roig, i creuant cap a la Vall d’Incles, per a enfilar cap al Refugi de Sorteny i, finalment, després d’una llarga jornada, arribar de nou a Ordino.

La prova de 50 km se celebrarà el mateix dia, però es centrarà en el sector nord del Principat. En aquest cas, cal destacar el pas pel Parc Natural del Comapedrosa, conegut per la seva gran bellesa, passant pel Coll d’Ordino, el Coll de les Cases i el Refugi de Comapedrosa. Després el recorregut vira cap al sud per a retornar al punt d’inici, creuant la Massana.

Per últim, les curses de 21 km i 7,5 km es faran simultàniament el 25 de juny. De la més llarga, destaca el pas pel Pic de Casamanya, una de les muntanyes més emblemàtiques del Principat, així com també el Roc de la Cuba, on els corredors podran gaudir d’una panoràmica espectacular del nord d’Andorra. La cursa més curta de totes, en canvi, permetrà gaudir dels camins que rodegen la localitat d’Ordino, amb llocs destacats com el camí dels Aubells, el riu Segudet, o el Bosc Viu.

Prevista més presència internacional

L’any 2023 es preveu que la prova continuï augmentant la seva presència de participants, especialment internacionals. Després d’una primera edició marcada encara per la pandèmia i una segona edició on la participació ja va pujar considerablement, s’espera que l’any vinent sigui tot un èxit.

Així mateix, totes les proves de l’Andorra Multisport Festival comptaran amb el suport de diverses entitats col·laboradores i patrocinadors, que continuaran apostant per aquest esdeveniment que en la passada edició ja va sumar més de 3.000 participants i més de 10.000 acompanyants. Tot plegat generant un impacte econòmic sobre el Principat superior als 6 milions d’euros, xifra que enguany s’espera superar.

A més, durant els dies en què es realitzen les proves es podrà gaudir d’un gran ambient esportiu a tot el Principat, per on aniran passant els atletes de les diferents disciplines. Es tracta doncs d’una oportunitat ideal per a tots els amants de la muntanya de gaudir dels paisatges més autèntics dels Pirineus a través del seu esport preferit.