Escaldes obté uns locals a l’avinguda del Fener gràcies a la cessió obligatòria de sòl

El comú d’Escaldes-Engordany obtindrà tres locals d’un total de 1.128,81 metres quadrats ubicats a l’avinguda del Fener gràcies a la cessió obligatòria de sòl. Això serà possible després de rebre la sol·licitud del promotor d’un immoble que es troba en construcció al número 28 d’aquesta via per pagar la cessió econòmica i l’impost de construcció en espècie a través de l’oferiment de locals per valor de 2,3 milions.

La valoració feta pel comú d’Escaldes-Engordany d’aquests espais tenint en compte el cost de construcció, però, és de 2,6 milions, una xifra que està molt per sota del valor de mercat, tal com ha destacat el cònsol menor, Joaquim Dolsa. És per això que el comú comprarà la resta dels locals per 284.000 euros.

La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que és gràcies al 15% de cessió obligatòria de sòl que el comú ha pogut aconseguir uns immobles en un indret cèntric i sense gaires equipaments públics per a l’ús de tota la ciutadania. En aquest sentit, el cònsol menor ha afegit que és per aquest motiu que el comú d’Escaldes-Engordany va decidir no rebaixar el percentatge de cessió, ja que fer-ho tampoc garanteix la construcció de pisos a preu accessible. A més ha posat en relleu que el comú té escassetat de terrenys al centre de la parròquia que són necessaris per cobrir les necessitats de la població. “No tenim aquests terrenys i amb la cessió es pot aconseguir”, ha declarat.

Aquests espais es podrien destinar a acollir serveis que ara es troben a precari o en locals de lloguer. De fet, el comú paga 350.000 euros en lloguers cada any, a banda dels 1,5 milions que satisfà en terrenys per a aparcaments, i la idea és rebaixar aquesta quantitat. Aquest ha estat un dels punts aprovats en el consell de comú celebrat aquest dilluns.

Aparcament de l’avinguda Carlemany

Durant el consell de comú d’Escaldes-Engordany també s’ha acordat adjudicar a l’equip professional encapçalat per Xavier Beal la redacció del projecte i direcció de l’obra d’excavació, sosteniment i construcció de l’aparcament de l’avinguda Carlemany, que s’emplaçarà a la parcel·la de l’antic hotel Casino.

El comú treballa perquè durant el mes de gener del 2022 es puguin començar els treballs d’excavació, sosteniment i construcció de l’aparcament. La previsió de durada de l’obra és d’uns vuit mesos i mig.​

Amb l’aparcament de l’avinguda Carlemany es podrà guanyar fins a 80 places, el que suposa multiplicar pràcticament per tres les que hi ha actualment.

Superàvit de 3,8 milions al tancament del segon trimestre

El comú d’Escaldes-Engordany ha tancat el segon trimestre del 2021 amb un superàvit de 3,8 milions d’euros. Pel que fa als ingressos, s’han liquidat 14,38 milions. Pràcticament en la totalitat són ingressos corrents. El percentatge d’ingressos corrents liquidats respecte del pressupostat suposa un 64% d’execució pressupostària.

Quant a les despeses, s’han liquidat 10,6 milions, que representa un 28% de total pressupostat. En aquest sentit, cal recordar que el primer trimestre encara hi havia la quarta onada de la pandèmia. En relació amb les despeses de personal, s’ha liquidat un 40, 22% del pressupostat. Això indica que la previsió de tancament assenyala un estalvi en despeses de personal respecte del que es va pressupostar.

El cònsol menor també ha destacat que a finals de juny s’ha compromès un 46,56% del total d’inversions reals pressupostades per valor d’11 milions (inclosos els crèdits reconduïts del 2020). En aquest marc destaquen les adjudicacions de les obres Fiter i Rosell per 1, 8 milions (1,36 milions de la xarxa separativa i 386 .000 euros en millores de la via pública i voravies), l’actualització de la maquinària dels aparcaments comunals, i diversos vehicles per la renovació de flota. A més, encara esta ven en execució les obres de la sala de vetlles, de l’edifici del comú i del passeig del riu. Aix mateix, en les inversions del segon trimestre s’hi inclou la compra del terreny de plaça Santa Anna.

L’endeutament a finals del mes de juny se situava en 9,7 milions d’euros, el que representa un 33% sobre la mitjana d’ingressos dels darrers tres exercicis, que és on se situa el límit fixat per la llei. A principis del 2021 estava a 11,1 milions (40%). Aquest endeutament correspon a préstecs concertats en mandats anteriors. A l’últim, el consell de comú ha donat el vistiplau al conveni per a la connexió alternativa de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a la xarxa d’aigua potable comunal d’Andorra la Vella.