La taronja, la gran aliada

La taronja és una de les fruites més populars, consumida sencera o bé en suc, és un interessant aliment que destaca per ser una excel.lent font de vitamina C, flavonoides i betacarotè, per la qual cosa afavoreix la salut cardiovascular. Aquestes substàncies tenen acció antioxidant i, a la vegada, actuen contra el colesterol impedint que es dipositi en les parets dels vasos sanguinis prevenint, d’aquesta manera, l’arteriosclerosi.
Una taronja mitjana o un got de suc cobreixen gairebé el 100% de les necessitats diàries del nostre organisme de vitamina C, que es xifren en 60 mil·ligrams per a una persona adulta. Tot i amb això. hi ha circumstàncies en què les necessitats de vitamina C es fan més necessàries, com durant l’embaràs, la lactància, la pràctica intensa d’esport, estrès, períodes de convalescència després d’una operació, entre d’altres. La taronja també té abundància d’àcid fòlic, una vitamina que les embarassades, ho saben bé, és imprescindible en els processos de divisió i de multiplicació cel·lular durant els primers mesos de gestació.
D’altra banda, la vitamina C augmenta de manera notable l’absorció de ferro, de manera que el consum de taronja és també indicat en estats d’anèmia. La taronja aporta, també, una quantitat significativa de fibra, la major part de la qual es troba en la polpa blanca que hi ha a sota de la pell i entre els grills. Es tracta d’una fibra soluble, que reté l’aigua, per la qual cosa el consum de la taronja, sobretot si es consumeix sencera, afavoreix el trànsit intestinal; a la vegada que ajuda a disminuir l’absorció de greix i té un efecte saciant.
Pel seu contingut en potassi, la taronja és un aliment molt indicat per als esportistes, ja que ajuda a reposar els minerals que es perden amb l’activitat física. Juntament amb el potassi, la taronja té un alt contingut en aigua, la qual cosa confereix a aquesta fruita un especial efecte diürètic.
A més a més, la taronja és escassament energètica, amb una proporció de 36 calories per cada 100 grams consumits. D’altra banda, les varietats de taronja més àcides poden produir molèsties i trastorns gàstrics.
Per Tot Granollers