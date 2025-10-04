‘Social travelling’, la moda ‘millenial’ que transforma (i desafia) el sector turístic

By:
On:
In: Empresa
Una de les noves tendències en turisme són els viatges en grup amb desconeguts (WeRoad)
Una de les noves tendències en turisme són els viatges en grup amb desconeguts (WeRoad)

Els joves pateixen el doble de soledat no desitjada que les persones grans. Un 28,4% dels joves catalans d’entre 18 i 34 anys en sofreixen, una xifra que duplica la dels majors de 55 anys (12,4%) i que trenca amb la idea que aquest fenomen afecta principalment la gent gran. Aquestes dades provenen del Baròmetre de la Soledat No Desitjada a Catalunya, elaborat per ONCE i AXA. Precisament per aquest motiu, una de les noves tendències en turisme són els viatges en grup amb desconeguts com a manera de socialitzar i fer nous amics. En aquest context, han sorgit iniciatives que promouen aquest estil de viatge, amb exemples destacats com WeRoad Huakai.

Aquest boom de viatjar amb desconeguts es coneix com a social travelling: una modalitat en ple creixement entre joves que volen explorar el món sense haver de quadrar agendes amb amics o parella. L’objectiu principal és compartir experiències amb persones que no formen part del cercle més proper, i aquesta tendència no ha deixat de créixer en els darrers anys, ja que ofereix una manera diferent de socialitzar i conèixer noves cultures.

Social travelling: una modalitat en ple creixement entre joves que volen explorar el món sense haver de quadrar agendes amb amics o parella

“Arriba un moment en la vida en el qual estàs en els teus vint, trenta o quaranta anys i la teva situació no coincideix amb la dels teus amics. Potser tu estàs solter i amb un treball estable, mentre ells estan casats, amb fills… Generacions anteriors potser s’haurien conformat a quedar-se a casa, però els millennials i la generació Z han decidit que encara que sigui sols, volen complir els seus somnis i, un d’aquests somnis és viatjar”, explica a VIA Empresa Daniel Martínez, Màrqueting Manager Sènior de WeRoad a Espanya. D’aquesta necessitat va néixer WeRoad: una resposta per a una generació que no vol renunciar a viure experiències, encara que hagi de fer-ho pel seu compte.



De 700 viatgers anuals a assolir els 100.000 el 2024

Des dels seus inicis el 2017, WeRoad ha passat de 700 viatgers anuals a assolir els 100.000 el 2024. Això suposa que el seu model ha multiplicat el creixement per dos o tres cada any des del llançament, oferint experiències per a descobrir el món i fer nous amics en més de 190 destinacions dels sis continents. Actualment, WeRoad, amb seu a Milà, té presència a Itàlia, Espanya, el Regne Unit, França i Alemanya, amb oficines a Milà, Madrid, Londres, Berlín i París. Contràriament al que es podria pensar, els seus viatges no es dirigeixen només a un públic jove, el seu target principal són persones d’entre 25 i 49 anys.

WeRoad aposta per un model de negoci amb un preu mitjà d’uns 1.200 euros, però ofereix opcions per a tots els pressupostos: escapades de cap de setmana des de 300 euros, viatges de cinc dies a partir de 500 euros i aventures en destinacions com la Patagònia per uns 3.000 euros. Aquest enfocament ha permès a la companyia assolir una facturació d’uns 100 milions d’euros el 2024, impulsada per una ràpida expansió internacional. Actualment, WeRoad ja s’ha consolidat a Espanya, el Regne Unit, Alemanya i França. De cara al 2025, l’empresa preveu tancar l’exercici amb un creixement de facturació d’entre el 50% i el 60% respecte a l’any anterior.

Després dels bons resultats obtinguts, Martínez té clares les perspectives de futur: ampliar l’oferta amb viatges temàtics. WeRoad ha llançat una gamma de propostes adaptades a interessos específics, com ara: Viatges Actius (esquí, snowboard, ciclisme, escalada i kitesurf); Ioga i BenestarGastronomia i Vi; Música, Literatura i Tradicions Locals i Temples Esportius (rutes per destinacions icòniques del món de l’esport).

Després dels bons resultats obtinguts, Martínez té clares les perspectives de futur: ampliar l’oferta amb viatges temàtics

Empreses com HuakaiUniite, B travel o Himbatours segueixen un model similar al de WeRoad, ja que totes se centren a organitzar viatges en grup, especialment adreçats als millennials i a la generació Z que busquen aventures i experiències compartides.



Ana M. González. Periodista

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]