‘Social travelling’, la moda ‘millenial’ que transforma (i desafia) el sector turístic

Els joves pateixen el doble de soledat no desitjada que les persones grans. Un 28,4% dels joves catalans d’entre 18 i 34 anys en sofreixen, una xifra que duplica la dels majors de 55 anys (12,4%) i que trenca amb la idea que aquest fenomen afecta principalment la gent gran. Aquestes dades provenen del Baròmetre de la Soledat No Desitjada a Catalunya, elaborat per ONCE i AXA. Precisament per aquest motiu, una de les noves tendències en turisme són els viatges en grup amb desconeguts com a manera de socialitzar i fer nous amics. En aquest context, han sorgit iniciatives que promouen aquest estil de viatge, amb exemples destacats com WeRoad o Huakai.
Aquest boom de viatjar amb desconeguts es coneix com a social travelling: una modalitat en ple creixement entre joves que volen explorar el món sense haver de quadrar agendes amb amics o parella. L’objectiu principal és compartir experiències amb persones que no formen part del cercle més proper, i aquesta tendència no ha deixat de créixer en els darrers anys, ja que ofereix una manera diferent de socialitzar i conèixer noves cultures.
“Arriba un moment en la vida en el qual estàs en els teus vint, trenta o quaranta anys i la teva situació no coincideix amb la dels teus amics. Potser tu estàs solter i amb un treball estable, mentre ells estan casats, amb fills… Generacions anteriors potser s’haurien conformat a quedar-se a casa, però els millennials i la generació Z han decidit que encara que sigui sols, volen complir els seus somnis i, un d’aquests somnis és viatjar”, explica a VIA Empresa Daniel Martínez, Màrqueting Manager Sènior de WeRoad a Espanya. D’aquesta necessitat va néixer WeRoad: una resposta per a una generació que no vol renunciar a viure experiències, encara que hagi de fer-ho pel seu compte.
De 700 viatgers anuals a assolir els 100.000 el 2024
Des dels seus inicis el 2017, WeRoad ha passat de 700 viatgers anuals a assolir els 100.000 el 2024. Això suposa que el seu model ha multiplicat el creixement per dos o tres cada any des del llançament, oferint experiències per a descobrir el món i fer nous amics en més de 190 destinacions dels sis continents. Actualment, WeRoad, amb seu a Milà, té presència a Itàlia, Espanya, el Regne Unit, França i Alemanya, amb oficines a Milà, Madrid, Londres, Berlín i París. Contràriament al que es podria pensar, els seus viatges no es dirigeixen només a un públic jove, el seu target principal són persones d’entre 25 i 49 anys.
WeRoad aposta per un model de negoci amb un preu mitjà d’uns 1.200 euros, però ofereix opcions per a tots els pressupostos: escapades de cap de setmana des de 300 euros, viatges de cinc dies a partir de 500 euros i aventures en destinacions com la Patagònia per uns 3.000 euros. Aquest enfocament ha permès a la companyia assolir una facturació d’uns 100 milions d’euros el 2024, impulsada per una ràpida expansió internacional. Actualment, WeRoad ja s’ha consolidat a Espanya, el Regne Unit, Alemanya i França. De cara al 2025, l’empresa preveu tancar l’exercici amb un creixement de facturació d’entre el 50% i el 60% respecte a l’any anterior.
Després dels bons resultats obtinguts, Martínez té clares les perspectives de futur: ampliar l’oferta amb viatges temàtics. WeRoad ha llançat una gamma de propostes adaptades a interessos específics, com ara: Viatges Actius (esquí, snowboard, ciclisme, escalada i kitesurf); Ioga i Benestar; Gastronomia i Vi; Música, Literatura i Tradicions Locals i Temples Esportius (rutes per destinacions icòniques del món de l’esport).
Empreses com Huakai, Uniite, B travel o Himbatours segueixen un model similar al de WeRoad, ja que totes se centren a organitzar viatges en grup, especialment adreçats als millennials i a la generació Z que busquen aventures i experiències compartides.
Ana M. González. Periodista