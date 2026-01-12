La Seu, un dels primers municipis de Catalunya on es construiran 111 habitatges públics de lloguer assequible

La Seu d’Urgell serà un dels 23 primers municipis de Catalunya on es construiran habitatges públics de lloguer assequible, gràcies a la licitació impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. En concret, a la capital urgellenca es preveu la construcció de 111 habitatges de lloguer públic en dos solars situats a l’Horta del Valira, dels quals un 30% estaran reservats a joves.
Aquesta actuació s’emmarca en un concurs pioner a escala de país, que permetrà la construcció i gestió d’habitatge de lloguer públic assequible mitjançant la fórmula de dret de superfície o concessió per un període de 75 anys. El model combina la iniciativa pública -que aporta els solars i fixa les condicions- amb la capacitat operativa del sector privat o del tercer sector, encarregat de la construcció i la gestió dels habitatges sota criteris estrictes de qualitat, preu i servei públic.
Els dos solars de la Seu d’Urgell han obtingut la resolució favorable d’inscripció a la primera convocatòria de la reserva pública de solars, fet que permet que el municipi formi part d’aquest primer paquet d’actuacions arreu de Catalunya, amb prop de 2.000 habitatges previstos.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha valorat molt positivament aquesta licitació i ha destacat que “aquesta és una molt bona notícia per a la ciutat i, especialment, per a la gent jove i les famílies que volen viure i arrelar a la Seu. L’habitatge és avui una de les principals preocupacions de la ciutadania i també una de les grans prioritats del nostre govern municipal.”
Barrera ha subratllat que la participació de la Seu en aquest concurs “demostra que quan els ajuntaments tenim projectes clars, sòl disponible i voluntat política, les coses passen. A la Seu no només parlem d’habitatge, sinó que el fem possible.”
L’alcalde ha afegit que aquesta promoció s’inscriu dins d’una estratègia global d’habitatge del municipi: “Aquests 111 habitatges se sumen a altres projectes d’habitatge públic i protegit que ja tenim en marxa o en preparació. Volem garantir que la Seu d’Urgell sigui una ciutat on es pugui viure, treballar i formar un projecte de vida, i això passa, necessàriament, per a garantir l’accés a un habitatge digne i assequible.”
Finalment, Barrera ha volgut posar en valor la col·laboració institucional amb la Generalitat de Catalunya i ha remarcat que “la resposta a l’emergència habitacional només pot venir de la cooperació entre administracions i del compromís ferm amb l’interès general. Aquest concurs n’és un bon exemple”.