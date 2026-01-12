Roger Puig, tercer al training de descens de la Copa del Món de Saalbach

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha signat aquest dilluns una excel·lent tercera posició en el training de descens (DH) de la Copa del Món, disputat a l’estació austríaca de Saalbach, deixant molt bones sensacions de cara a la cursa oficial. Puig ha completat una baixada molt sòlida i amb bon ritme en un traçat exigent, especialment en els sectors de més velocitat, mostrant-se competitiu des dels primers metres, marcant el segon parcial. El resultat confirma el bon moment de forma de l’andorrà i la seva capacitat per a estar entre els millors especialistes del circuit en les disciplines de velocitat.
Després de la sessió, Roger Puig, valorava positivament el training: “He fet una baixada molt correcta, amb bones sensacions sobretot en les parts ràpides. Encara hi ha petits detalls a ajustar, però estic content perquè hem estat competitius i el material ha funcionat bé”.
Aquest tercer lloc en el training reforça la confiança de Puig abans del descens oficial de la Copa del Món, on buscarà consolidar el seu bon inici de competició i lluitar per un nou resultat destacat.
La Copa del Món de Saalbach continuarà en els pròxims dies amb la disputa de dos descensos, una prova en què l’andorrà espera confirmar les bones sensacions mostrades avui dilluns, seguit de dos supergegants.