La Seu rep la visita del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Aquest matí de dissabte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Maria Espadaler, ha visitat l’Ajuntament de la Seu on ha estat rebut per l’alcalde Joan Barrera, juntament amb tinents d’alcalde i regidors i regidores del Consistori urgellenc. La visita institucional del conseller de Justícia s’emmarca en una invitació personal de l’alcalde Barrera que li va adreçar el dia de la presa de possessió canònica del nou Bisbe d’Urgell. Espadaler ha signat al Llibre d’Honor de la Ciutat i ha dirigit unes paraules als assistents en aquest breu acte celebrat a la sala de plens.
Espadaler ha explicat que la visita a la Seu “té molt contingut, amb una part institucional de relació amb l’Ajuntament coincidint amb un dia feliç per a aquesta institució i per al Govern de Catalunya amb la concessió del Pla de Barris, que és una excel·lent notícia per a la Seu, per als ciutadans i ciutadanes d’aqueta ciutat i per al conjunt del país”. El conseller ha afirmat al respecte que “millorar els barris, millorar els centres històrics és un repte, doncs, que ens compromet a tots i és una resposta tangible i real a les demandes i necessitats de la gent”.
Després de la visita institucional, el conseller de Justícia i qualitat Democràtica s’ha desplaçat, acompanyat de l’alcalde Barrera, al centre Barnahus de la Seu.
La visita del conseller Espadaler es complementarà amb una reunió amb el Bisbe d’Urgell, una trobada amb la comunitat musulmana del municipi i l’assistència a la inauguració, aquest tarda, del Pessebre Vivent de la Seu.
Val a dir que en la visita a la Seu d’Urgell del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica ha estat acompanyat per Immaculada Barral, directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Gestió Adequada de Conflictes, Ramon Bassas, director general d’Afers Religiosos i Gemma Castells, directora de serveis territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a l’Alt Pirineu i l’Aran.