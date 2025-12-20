Arranjament del mur de sosteniment de la CG4 entre Pal i Xixerrella

A la parròquia de la Massana, aquesta setmana, l’Executiu ha donat llum verda a l’adjudicació dels treballs d’arranjament del mur de sosteniment de la carretera general 4 (CG4) al punt quilomètric 4 entre els pobles de Xixerella i Pal. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Treballs Públics La Coma, per un import de 247.775,80 euros. Els treballs tenen una durada d’un mes i mig en un tram de 140 metres.
Per tal de millorar la seguretat de la zona, l’actuació se centra en la refecció del mur de sosteniment. Segons informa el Govern, també s’instal·larà una nova barrera de seguretat per una de fusta-metall.