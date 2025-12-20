La Seu d’Urgell acull l’exposició “Les ombres xineses”

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acull fins al 31 de desembre l’exposició “Les ombres xineses”, cedida per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. La mostra itinerant ha estat confeccionada a partir de part de la col·lecció de materials d’imatgeria popular del folklorista Joan Amades i Gelats.
Les ombres xineses són figures de cartró de color negre creades per a fer teatre que, en rebre la concentració d’un potent focus de llum, es projecten en una pantalla translúcida oferint als espectadors un joc singular. Com a espectacle, s’introdueixen a Europa a la segona meitat del segle XVIII, primer per a adults i, més endavant, per a infants. Pel que fa a Catalunya, una de les primeres notícies es remunta a l’any 1800, a Barcelona, on una companyia de circ italiana les va incorporar en algunes escenes de les funcions.
Més tard, a començament del segle XIX, en reunions familiars i sessions de sala i alcova, es representaven sainets també per a ombres. Antigament es dividia la cambra en dues parts. Una, destinada al públic i, l’altra, separada per una cortina, on s’hi posaven els manipuladors de les figures, que disposaven d’un llibret amb l’argument de les representacions.
Un altre ús que es va donar a les ombres xineses van ser els fulls d’ombres. En les impremtes, pels volts de l’any 1860, com a joguina comercial, estampaven en làmines de paper tota mena de figures que després els infants retallaven per a jugar.
Origen de les ombres xineses
Hi ha documents escrits que parlen de la importància al segle II aC dels espectacles d’ombres a la Xina. D’aquí, precisament, és d’on ha arribat el nom. Tanmateix, alguns estudis situen l’origen a l’Índia, Java o Balí. D’altres, en reculen la procedència fins a la prehistòria, quan els avantpassats, en fer fogueres a l’interior de les cavernes, observaven siluetes fantàstiques a les roques.
Horari de visita
La mostra es pot veure durant l’horari d’obertura de la Biblioteca Sant Agustí, de dimarts a divendres, de 10 a 13 hores, i de dilluns a divendres, de 15.30 a 20 hores. Els dissabtes està oberta de 9.30 a 14 hores.