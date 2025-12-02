Íria Medina tanca la Copa d’Europa de Zinal amb la 43a posició sortint amb el dorsal 66

L’esquiadora del Principat, Íria Medina, ha tancat aquest dimarts la Copa d’Europa de Zinal (Suïssa) amb el segon gegant programat i amb la 43a posició final. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 66, ha finalitzat amb un crono de 2.36.47, després d’assolir a la primera mànega el 49è temps i a la segona el 43è. La guanyadora ha estat la italiana Ambra Pomare amb 2.28.39, acompanyada al podi per la seva compatriota Alice Pazzaglia, segona, i l’alemanya Jana Fritz, tercera.
La pròxima cita per a Íria Medina serà la Copa d’Europa de Mayrhofen, a Àustria, el pròxim dissabte, dia 6 de desembre en gegant, i diumenge 7 de desembre en eslàlom.
Ibon Mintegui, entrenador: “Avui bastant paregut a ahir. A la primera mànega tècnicament no ha estat mal esquiat, però ens ha costat trobar el límit d’empènyer i ser una mica més agressius. A la segona mànega ha sortit amb més garra i ha tingut una bona secció a dalt, tot i que al final intentant anar més directa ha comés una errada al mur i això ho ha arrossegat fins part del pla. Ara anem a Mayrhofen, per a preparar les pròximes Copes d’Europa amb gegant i eslàlom”.