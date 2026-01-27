La Seu presenta una agenda cultural per al primer semestre centrada en la qualitat

L’alcalde i regidor de Cultura de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha presentat l’agenda de la programació cultural per al període gener-juny de 2026. Es tracta d’una publicació de 28 pàgines que consolida el format editat l’any passat, amb l’objectiu de posar en valor l’esforç de programació tant de l’Ajuntament com de la resta d’institucions i entitats de la ciutat.
Durant la presentació, Barrera ha destacat que la cultura a la Seu va més enllà del pur lleure. “La nostra missió és garantir els drets culturals de tot ciutadà”, ha afirmat l’alcalde, subratllant que l’agenda ofereix oportunitats per a la reflexió social, el foment del coneixement i l’esperit crític. Segons Barrera, una bona comunicació és essencial per transformar les intencions en fets i fer arribar aquesta oferta a tota la comarca.
Una programació estable i professional
Albert Galindo, director de l’Àrea de Cultura, ha detallat l’estructura d’aquesta programació, que es defineix com a “estable” gràcies a la contractació d’artistes i autors professionals. Cada mes, urgellencs i urgellenques podran gaudir cada mes d’un concert; d’un espectacle per a tots els públics; i d’una representació específica per al públic adult.
Així, la programació estable ofereix un total de 5 concerts, el primer dels quals el protagonitzarà Arnau Obiols amb Ocelltambor, aquest proper dissabte 31 de gener.
Els altres concerts són:
- 06/02: Lazzy Sessions, Sombra Alor.
- 20/03: Folklore, Lucía Fumero.
- 21/03: Ombres de l’Olivera, Eva Sauret i Kic Barroc.
- 17/04: Flamenco Vibes, Marc Miralta.
Pel que fa als espectacles familiars, s’inicien amb El meu pare cremava pedres, de Tian Gombau, el 28 de febrer. Seguiran els espectacles següents:
- 11/04: TIP TAP TOP, Al detall.
- 23/05: Rucs (La maledicció del buixot), La pera llimonera.
Pel que fa al teatre per al públic adult, el proper 5 de febrer es podrà gaudir de l’obra Jo dic mai més!, Lazzigags.
La programació teatral per a aquest primer semestre de l’any també inclou els següents espectacles:
- 19/02: El Parc, Miquel Sitjar.
- 05/03: Teoria King Kong, La Virgueria
- 09/04: Nozing, Ual·la!
Pel que fa a les arts visuals, Galindo ha explicat que es manté la línia habitual, tot i que amb una novetat logística destacada: a causa de les obres a l’edifici del entre cultural Les Monges, l’activitat es distribuirà entre la sala ‘la Cuina’ i la segona planta del centre cívic El Passeig.
Les exposicions són les següents:
- 15/01 (fins al 14/02): Exposició, ‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’.
- 15/01 (fins al 31/01): Exposició, Els filtres d’en Mallol.
- 15/01 (fins al 31/01): Exposició, Ombres Xineses.
- 01/02 (fins al 28/02): Exposició, Llibres & xocolata.
- 05/02 (del 5 al 28/02): Exposició, Pintures de Maria Àngels Carbonell.
- 27/02 (fins al 30/03): Exposició, L’estètica de l’estàtica de Ricard Lobo.
- 05/03 (del 05/02 al 10/04): Exposició, Passos previs de Tony Lara.
- 17/04 (del 17/04 al 30/05): Exposició, Homo Pirinensis “Arrels”.
- 1-30/06: Exposició, Il·lustrem el premi Joles Sennell.
Estudi de públics: eina de futur
Coincidint amb la nova agenda, s’ha presentat l’estudi de públics encarregat a l’empresa Loocal. Aquesta iniciativa forma part del Pla Estratègic de Cultura 2025-30 i busca comprendre millor la relació de la ciutadania amb la cultura.
L’objectiu final és disposar de dades útils per a orientar decisions futures sobre horaris, formats i estratègies de comunicació, assegurant que la programació respongui realment a les demandes dels usuaris. Alhora es vol aconseguir que més urgellencs i urgellenques participin de l’oferta cultural de la ciutat.
La metodologia d’aquest estudi combina l’anàlisi de dades estadístiques i l’escolta directa, el projecte busca identificar interessos, motivacions i possibles barreres que dificulten la participació ciutadana.
L’estudi s’estructura en quatre fases clau per a garantir una visió completa del sector:
- Anàlisi de dades històriques: S’han recollit i sistematitzat les dades d’assistència de l’any 2025 per a dimensionar el volum d’activitat cultural actual.
- Enquesta a la ciutadania: S’ha dissenyat un qüestionari (disponible en paper i digital) per a recollir informació sobre hàbits, horaris preferits, canals de comunicació i dificultats de participació.
- Processament i visualització: Les respostes s’analitzaran quantitativament i qualitativament per a detectar patrons i diferències segons els perfils de població.
- Full de ruta i retorn: El procés culminarà amb un informe de conclusions i recomanacions estratègiques que es compartirà amb els agents culturals locals en una sessió de retorn.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol anar més enllà de les xifres d’assistència i obtenir una eina de diagnòstic real que permeti adaptar la programació cultural i les estratègies de comunicació a les demandes actuals dels veïns i veïnes de la Seu d’Urgell.