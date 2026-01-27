El Parador de Turisme de la Seu incorpora un Punt Violeta a les seves instal·lacions

El Parador de la Seu d’Urgell ha incorporat, aquest dilluns, a les seves instal·lacions de la capital de l’Alt Urgell, un Punt Violeta amb el compromís de col·laborar en la lluita contra la violència masclista facilitant la difusió d’informació i assessorament a les dones víctimes i al seu entorn. D’aquesta manera, el Parador de la Seu s’afegeix a la llista de Paradors adherits a aquesta iniciativa impulsada pel Ministeri espanyol d’Igualtat, en col·laboració amb la cadena hotelera pública Paradores, que gestiona prop d’un centenar d’establiments a tot l’Estat.
A l’acte hi han assistit la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, juntament amb el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, així com l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, i la directora del Parador de la Seu, Verónica García.
El Punt Violeta instal·lat al Parador de la Seu és una eina dissenyada per a implicar al conjunt de la societat en la lluita contra la violència masclista, apropar la informació i els serveis de prevenció i atenció a les dones víctimes i assessorar sobre com actuar davant un cas de violència masclista en un establiment, entitat o empresa o organisme públic.
Segons ha explicat Raquel Sánchez, “volem convertir els Paradors en punts segurs i punts de referència per a les dones” i ha fet èmfasi, referint-se al presumpte assassinat masclista ocorregut a la ciutat de Lleida aquest diumenge, en que “no podem abaixar la guàrdia. Des de tots els àmbits, totes les institucions, empreses i sectors, hem de fer front contra aquesta xacra”.
La instal·lació del Punt Violeta al Parador de la Seu implica la formació dels treballadors de l’establiment per a saber com actuar davant un cas de violència masclista, així com fer l’assessorament necessari i mantenir contacte amb la xarxa local i comarcal d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
El Parador de la Seu s’incorpora ara a la xarxa de Punts Violeta de la que ja formen part, des de novembre de l’any passat, els Paradors lleidatans de Vielha i Arties.