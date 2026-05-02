L’Ajuntament d’Oliana instal·larà gespa artificial al Camp de Futbol Municipal, terreny de joc habitual del Club Esportiu Oliana. D’aquesta manera, el recinte olianès deixarà de tenir herba natural i serà el tercer de l’Alt Urgell que incorpora aquesta superfície, que des de fa uns anys ja es fa servir al Camp Municipal Emili Vicente de la Seu d’Urgell -el qual també compta amb un camp annex amb el mateix material- i al camp d’Alàs, que és gestionat per la Federació Andorrana de Futbol (FAF).
El consistori i el club olianès han informat que les obres començaran la setmana entrant, concretament el 4 de maig. Per això, a partir de dilluns vinent i mentre durin les obres estarà totalment prohibit l’accés a les instal·lacions per a totes les persones alienes als treballs. Tampoc no s’hi permetrà l’entrada de jugadors, tècnics o públic en general. Aquesta mesura, expliquen, “és imprescindible per a garantir la seguretat de tothom i el correcte funcionament de les obres”.
L’actuació obligarà a reubicar provisionalment els entrenaments i els partits del primer equip i de la resta d’equips que fan servir habitualment el Camp Municipal. Tan aviat com sigui possible el CE Oliana informarà de les reubicacions, els horaris i els emplaçaments. L’Ajuntament i l’entitat han demanat “la màxima col·laboració i respecte per aquesta normativa temporal”, per tal que el Camp Municipal es pugui reobrir com més aviat millor i comenci aquesta nova etapa amb gespa artificial.
L’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez, ha explicat a RàdioSeu que l’Ajuntament ja ha fet la licitació de les obres i s’ha reunit amb l’empresa adjudicatària abans no comencin els treballs. Per això, ja està tot a punt per a fer la instal·lació.
El canvi suposarà una inversió de 390.000 euros. La gespa que s’ha escollit estarà adaptada a les actuals normatives i limitacions mediambientals en aquest àmbit. Pérez ha detallat que no serà de cautxú, malgrat que aquest material encara està permès fins l’any 2031, sinó que es farà servir materials biodegradables elaborats a partir del blat de moro. Pérez també ha avançat que, si les obres avancen segons el termini previst, la intenció de l’Ajuntament del municipi és de poder fer la inauguració oficial el 5 de setembre vinent, tot coincidint amb l’inici de la temporada 2026-2027. I és que la previsió de construcció és de tres mesos (12 setmanes).
El batlle olianès ha recordat que actualment el camp el fan servir al voltant d’una setantena d’infants i joves de la vila, pel que fa a les categories de base, a més de l’equip amateur de Tercera Catalana, i que com a moltes altres poblacions catalanes el futbol “és un esport que arrossega molta gent” i per això han volgut afrontar “una inversió important”.