La Seu opta per primera vegada als ajuts del Pla de Barris de la Generalitat

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acordat presentar la sol·licitud a la convocatòria del Pla de Barris 2025-2030 que el Govern català del president, Salvador Illa, ha tornat ha convocar. L’Ajuntament ha definit com a àmbit d’actuació el Centre Històric, des de l’Avinguda Pau Claris-Passeig Joan Brudieu al Camí de Sota Palau. Les prioritats en les actuacions responen als objectius de dinamitzar social i econòmicament tot el centre de la Seu.
Les propostes concretes s’ha procurat que encaixin en els àmbits que defineix el Decret de convocatòria per a treure la màxima puntuació i per a obtenir una subvenció de prop de 9 milions d’euros amb una inversió de prop de 13 milions.
L’Ajuntament ha obert en els darrers mesos un procés de participació ciutadana per a escoltar les inquietuds dels diferents col·lectius vinculats al centre històric, amb més de 10 reunions amb entitats ciutadanes.
Segons el Govern municipal urgellenc, els objectius del Pla per tal de dinamitzar el centre de la Seu i fer del centre de la ciutat un lloc viu passen per:
1.- Habitatge. Que la gent hi visqui, i que hi visqui amb dignitat: establir un Pla d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatges. Accessibilitat, habitabilitat i estalvi energètic.
2.– La dinamització del comerç i les activitats econòmiques. Pla d’ajuts per a la seva modernització.
3.- Reforçar la institucionalització del centre històric amb la presència dels Departaments de la Generalitat al Pirineu. Els serveis administratius de la Generalitat en lloc d’estar a l’Eixample portar-los a edificis propis en el cor del centre històric, carrer Canonges i Pati Palau. Que hi hagi més equipaments que assegurin una mobilitat transversal de persones.
4.- La transformació urbana de l’eix central de la ciutat, Avinguda Pau Claris-Plaça Catalunya. Porta d’entrada al centre històric.
5.- La inclusió social és l’eix vertebrador de les propostes concretes a presentar. A més de programes específics, forma part intrínseca de totes les actuacions.
L’alcalde Joan Barrera manifesta que “si s’aconsegueix dur a terme aquest Pla, la Seu del 2030, d’aquí 5 anys, serà una Seu molt més viva, més cohesionada i més preparada per a afrontar els reptes de present i de futur”.