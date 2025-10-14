Tres persones ferides en dos accidents, un a Canillo i, l’altre, a Escaldes

Dues persones van resultar ferides, aquest dilluns a la nit, en un accident de circulació que va tenir lloc al punt quilomètric 12,500, a la CG-2, a la Trava, a la parròquia de Canillo, quan el vehicle en què viatjaven, amb matrícula espanyola, es va sortir de la via. Es tracta d’una turista de 31 anys i d’un noi veí del Principat, de 22. El conductor del cotxe, també turista, va resultar il·lès en el succés. No es va veure involucrat cap altre vehicle.
Unes hores abans, a primera hora de la tarda, es va produir un sinistre de trànsit entre un turisme i una motocicleta, ambdós de matrícula andorrana. La conductora de la motocicleta, una noia veïna de les valls, de 18 anys, va resultar ferida en l’incident viari. Els fets van tenir lloc a la rotonda entre el carrer del Parnal amb el carrer de la Constitució, a Escaldes-Engordany.