Dissabte s’inaugurarà l’exposició de Tània Cabral a l’Institucional de la Xarranca

La inauguració de la propera exposició “Té amb la natura” de Tània Cabral, tindrà lloc el dissabte, 2 de maig, a les 18.00 hores, a la sala d’exposicions l’Institucional, la seu de l’agrupació de creadors la Xarranca, al Parc Central. Aquesta exposició materialitza el neguit de transmetre “l’essència” de les trobades amb la naturalesa compartint un te, a través de la fotografia, tant digital com analògica. També es podrà gaudir de moments íntims dins del chashitsu, durant la pràctica de la cerimònia de te japonesa, Chanoyu.
L’artista convida al públic assistent a extreure tot allò que pot aportar la Camellia sinensis (planta de te), no només les substàncies que interactuen amb el cos, sinó també allò inefable, fil conductor que apropa al visitant a l’espiritualitat a través de la natura.