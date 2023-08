La Seu: La CUP afegeix “salsa ben picant” en l’afer de l’habitatge

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

La CUP de la Seu d’Urgell creu que el problema amb l’habitatge a Andorra és “actual i no futur” i que és conseqüència del que qualifiquen com a “model de parc temàtic, basat en un turisme desbocat i donant facilitats econòmiques a les inversions de grans fortunes”. El grup municipal ha fet aquestes afirmacions en un comunicat en què valoren les darreres intervencions del cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, i la nova ministra andorrana de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en què suggerien que la gent treballadora del Principat que té dificultats per a pagar un pis han de marxar a la zona fronterera, que és bàsicament la Seu i el seu entorn.

Els cupaires també fan referència a la resposta de l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, d’ahir dilluns, que ha descartat fomentar un creixement descontrolat de la ciutat per a donar resposta a l’actual augment demogràfic del Principat.

En aquest document, la CUP afirma que el model actual d’Andorra el veuen “abocat al fracàs” perquè “basa el seu creixement i beneficis en detriment de l’explotació de la classe treballadora i els recursos naturals”, i creuen que les darreres declaracions tant dels dirigents andorrans com dels urgellencs “només fan que confirmar-ho”. En aquest sentit, la formació anticapitalista opina que el creixement de la Seu no és “tranquil i sostenible” i també rebutgen que la relació amb Andorra sigui “d’harmonia”, perquè creuen que “el creixement dels darrers anys ha estat servil a Andorra. I hi afegeixen que ho ha estat “no precisament amb la seva classe treballadora, la qual és expulsada a viure a municipis adjacents de l’Alt Urgell”.

Al comunicat, la formació encapçalada per Bernat Lavaquiol també afirma que “els partits que han governat a la Seu, sembla que busquin el mateix model de monocultiu turístic, amb grans projectes com els Jocs Olímpics, la Trobada Empresarial, una piscina d’ones, inversions a l’aeroport i un gran etcètera” que la CUP rebutja, perquè consideren que “va en detriment de les condicions de vida de les persones de classe treballadora”. Alhora, pensen que “no és una problemàtica futura, ni recent, sinó que ja fa temps que s’arrossega” i que hi ha veïns de la Seu que “en pateixen les conseqüències dia rere dia”. Al respecte, asseguren que “a finals de l’any passat el preu mitjà del lloguer a la Seu era de 499 euros” i que això suposa “que les veïnes han de destinar actualment el 44,25% del seu sou en el lloguer d’un habitatge”.

Sobre les mesures que proposen, finalment, la CUP “exigeix” que “es disposi de dades i d’informació pública i accessible sobre el mercat immobiliari” i emplaça la resta de grups municipals “a treballar en l’elaboració de polítiques que permetin establir un pla de xoc per a fer front a l’emergència de l’habitatge”.

En aquest objectiu, afirmen que s’hi hauria d’incloure “una limitació dels pisos per a ús turístic, per a acabar amb el desviament d’habitatges” i “ampliar el parc d’habitatge públic i de lloguer social”. Tanmateix, per a fer-ho creuen que caldria una “mobilització de pisos buits propietat de bancs i fons voltors, així com fer controls, inspeccions i si cal, aplicar sancions a propietaris d’habitatges buits i en males condicions”.

També plantegen l'”adquisició d’habitatge provinent d’execucions hipotecàries per part de l’ajuntament” i “incloure una partida pressupostària suficient per a dur a terme aquestes polítiques d’ampliació del banc d’habitatge”. El comunicat acaba afirmant que “un sistema neoliberal com l’andorrà, lluny de donar resposta als problemes de la seva població, delega la responsabilitat a municipis propers”.