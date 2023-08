El juliol marca un IPC, avançat, idèntic al juliol (+4,4%)

Uns penjadors amb roba en una botiga (iStock)

El departament d’Estadística del Govern d’Andorra informa que l’IPC avançat registra una taxa interanual al juliol del +4,4%. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, no hi hauria variació respecte a l’IPC avaluat al mes de juny del 2023 (+4,4%).

Aquest comportament de la inflació seria a causa de l’evolució dels preus dels grups Vestit i calçat, Aliments i begudes no alcohòliques, Esbarjo, espectacles i cultura, i Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar, que s’haurien desaccelerat. Per contra, els preus dels grups Transport i Béns i serveis diversos haurien augmentat la variació anual.

L’IPC avançat d’Espanya del mes de juliol del 2023 se situa al +2,3%. En cas de confirmar-se, augmentaria quatre dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny del 2023.

L’IPC avançat de França del mes de juliol del 2023 se situa al +4,3%. En cas de confirmar-se, disminuiria dues dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny del 2023.