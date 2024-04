La Seu: La 4a edició de Llegendària se celebrarà l’1 de juny dedicada a la literatura intercultural

Cartell de la 4a edició de Llegendària (Aj. la Seu)

L’edició 2024 de l’esdeveniment cultural i literari per a tots els públics conegut com Llegendària canvia de data per a celebrar-se el dissabte 1 de juny, que enguany girarà entorn a la cultura literària d’altres països. Aquesta ‘volta al món en un dia’ arrencarà a les 11 del matí i tindrà lloc al carrer dels Canonges i altres espais del centre històric de la Seu d’Urgell amb contacontes, llibres, llibreters, jocs, llegendes, una llegenda musicada, hip hop, receptes, il·lustradors, talleristes, artistes, entre d’altres propostes culturals i lúdiques, adreçat a totes les edats.

La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica que el motiu de la seva desvinculació de Llegendària amb la diada de Sant Jordi, tot apostant per una nova data “és precisament la idea per tal que l’esdeveniment aconsegueixi un caràcter i marca propis, i sigui un motiu més per a visitar el nostre municipi”. Moreno afegeix que “aquesta, a més a més, és una proposta compartida i recollida per diferents agents implicats en aquest esdeveniment cultural, com són els propis llibreters i llibreteres”. “Així doncs, Llegendària, ha d’esdevenir una nova proposta al calendari de foment de la lectura, l’escriptura i la cultura”, rebla la regidora d’Infància i Joventut.





1a Mostra la Seu Intercultural

Simultàniament a la celebració de Llegendària, es portarà a terme la 1a Mostra la Seu Intercultural també al centre històric, concretament al Pati Palau, de les 12 del migdia a les 20.30 hores. Aquesta nova proposta és oberta a també a tots els públics.

En aquesta mostra, urgellencs i visitants podran gaudir de la gastronomia de diferents països, així com participar en tallers, veure exhibicions, escoltar concerts, entre altres propostes que donaran a conèixer la Seu intercultural.