Nil Romero i Blanca Carbonell guanyen el dissetè Dictat nacional

Just al centre de la imatge, la ministra Mònica Bonell amb els guanyadors de cada categoria (SFG)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, i la directora general de Ràdio i Televisió d’Andorra, Imma Jiménez, han lliurat aquest dissabte els premis del dissetè Dictat nacional a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, on s’ha celebrat la final.

El primer premi de la categoria A, corresponent a l’alumnat de tercer de segona ensenyança, ha estat per a Blanca Carbonell, del Col·legi Mare Janer; Maria Jui, del col·legi María Moliner ha quedat en segon lloc, i Daniel Martín, també del Col·legi Mare Janer, ha guanyat el tercer premi.

Pel que fa a la categoria B, amb els de quart de segona ensenyança, el guanyador ha estat Nil Romero, del Col·legi Mare Janer. El segon premi l’ha obtingut Luca Stejar Cereghini, de l’escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, mentre que Martí Sansa, del Lycée Comte de Foix, ha quedat en tercera posició.

Els guanyadors del primer premi han rebut un xec de 600 euros; els segons, un de 350 euros, i els tercers, un de 150 euros. Tots els premiats també han obtingut un certificat acreditatiu del seu lloc en la classificació del Dictat.

L’actriu Lua Roca ha estat per segon cop l’encarregada de llegir els textos triats pel Servei de Política Lingüística. Els alumnes de tercer de segona ensenyança han disputat el concurs a les 10 del matí i els de quart ho han fet al tomb de les 11 del matí. En acabar, tots han rebut com a obsequi la novel·la de la qual s’havien extret els fragments: Les estrelles de Lilith, de Laura Casanovas, que ha assistit a la final per a signar-los el llibre i també els ha dedicat unes paraules sobre la importància de la lectura.

Cal recordar que han participat en la final del dissetè Dictat nacional els tres millors alumnes de cada classe de tercer i quart de segona ensenyança de tots els sistemes educatius, que es van classificar en la primera fase del concurs, celebrada el mes de febrer passat amb més de 1.600 alumnes.