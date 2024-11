La Seu: Intress ofereix el seu local com a refugi climàtic obert a la ciutadania tant a l’estiu com a l’hivern

Local d’Intress al carrer de l’Orri 24 de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Intress ha comunicat que ofereix el seu local com a refugi climàtic obert a la ciutadania. El centre de l’entitat es troba ubicat als baixos del carrer de l’Orri, número 24, de la Seu d’Urgell. L’espai estarà disponible a l’hivern, del 15 de novembre al 15 de març, i a l’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre.

Intress és una associació sense ànim de lucre que atén persones en risc d’exclusió social des de l’inici fins al final del seu recorregut vital, en el moment que ho necessiten. Compta amb serveis a la capital de l’Alt Urgell des de l’any 2011 i gestiona tres àrees d’atenció a persones amb problemàtica social derivada d’un trastorn de la salut mental: el Club Social El Picot, el Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar i el Servei prelaboral.

La iniciativa de posar a disposició refugis climàtics, tant per als usuaris d’Intress com per a la resta de la població, va sorgir el passat mes de juliol. La proposta tenia com a objectiu crear espais segurs per a protegir les persones de les condicions climàtiques extremes; garantir el benestar físic i emocional dels ciutadans que viuen a les zones properes dels centres d’Intress, i sensibilitzar el conjunt de la població de la importància d’estar preparats davant esdeveniments climàtics adversos.





Participació en els actes de commemoració del 25-N

En un altre ordre de coses, el marc d’activitats per a commemorar el Dia Internacional contra les Violències envers les Dones, el 25-N, el Club Social El Picot, gestionat per Intress, ha dut a terme aquest dijous un taller de jardineres feministes. La proposta comptava amb el suport de l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU).