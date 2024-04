La Seu inaugura un 8è Festival del Joc del Pirineu que va a més

Inauguració, a la Seu, del 8è Festival del Joc del Pirineu (Aj. la Seu)

Aquest vespre de divendres ha quedat inaugurat oficialment la vuitena edició del Festival del Joc del Pirineu en un acte celebrat a la sala la Immaculada que ha comptat amb la participació del vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, així com també pel director general de Participació Cultural i Biblioteques, Josep Vives, i la segona tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó.

En la inauguració, Gemma Tó ha repassat un per un els punts que conformen el decàleg del joc com són la cultura, el criteri, la diversió, el repte, la igualtat, l’experimentació, la comprensió, la connexió, l’aprenentatge i la llibertat. Tó ha volgut afegir respecte al joc “el seu impacte positiu tant en la salut física, mental, com també social. El joc de taula és molt més que diversió. És una finestra oberta a la cultura, la creativitats i la connexió humana”.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu també ha volgut agrair públicament a entitats, associacions, editorials, col·laboradors, patrocinadors, organitzadors i a tothom que ha ajudat a que, una vegada més, la Seu d’Urgell sigui destinació del joc de taula.





Ricard Ibáñez, Amic del Joc 2024

En l’acte inaugural del Festival del Joc del Pirineu s’ha lliurat el guardó Amic del Joc que atorga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a proposta de la direcció tècnica del festival.

Així, en aquesta vuitena edició, la persona guardonada ha estat Ricard Ibáñez Ortí, historiador, escriptor de novel·la històrica, traductor i dissenyador de jocs de rol. Se’l coneix, sobretot, per haver estat l’autor dels jocs de rol Aquelarre, primer joc de rol creat i publicat a Espanya l’any 1990, i de Capitán Alatriste, basat en les novel·les d’Arturo Pérez-Reverte.

Aquesta distinció ha estat recollida pels codirectors del festival, Marc Travé i Pablo Giménez, ja que per motius de salut el guardonat no ha pogut recollir-lo personalment. Ricard Ibáñez, però, ha enviat un vídeo d’agraïment per haver rebut aquest guardó i ha demanat que ningú deixi de jugar.





Les guies ‘Els jocs de taula a les biblioteques’ i ‘Els jocs de rol a les biblioteques’

Val a dir també que en aquesta primera jornada del festival del Joc del Pirineu, l’Amic del Joc 2023, Oriol Comas i Coma, ha presentat a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell les guies que ell mateix ha elaborat: ‘Els jocs de taula a les biblioteques’ i ‘Els jocs de rol a les biblioteques’.

Ambdues són una gran tria feta per l’autor sobre tipus de jocs, autors principalment catalans i algunes dones, adreçades a diferents públics, de temàtiques variades i d’alta qualitat.





Agustí Jiménez: Els jocs de taula són “una excusa perfecta per al recolliment i l’intercanvi social”

El vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha participat aquest divendres en l’acte d’inauguració del Festival del Joc del Pirineu 2024, que se celebra a la Seu d’Urgell entre els dies 5 i 7 d’abril, acompanyat de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el director general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Josep Vives; la segona tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, i l’historiador i dissenyador de jocs, Ricard Ibáñez, que ha recollit el guardó ‘Amic del Joc 2024’. La rebuda ha tingut lloc a la Biblioteca Sant Agustí i els actes centrals a la Sala La Immaculada del Centre Cultural les Monges.

L’acte s’ha iniciat amb la presentació de les guies ‘Els jocs de taula a les biblioteques’ i ‘Els jocs de rol a les biblioteques’, a càrrec del seu autor, Oriol Comas Coma, expert i divulgador europeu sobre el món i la història dels jocs de taula, guardonat amb el premi Amic del Joc 2023.

Posteriorment, la comitiva ha fet un recorregut a peu pels diferents espais de jocs del festival situats al Centre Històric de la Seu d’Urgell, abans de traslladar-se a la Sala La Immaculada.

Durant la seva intervenció, Agustí Jiménez ha destacat la importància del festival perquè “sou capaços d’aconseguir aquesta màgia tan necessària: la d’oferir temps, espais i recursos especialment dissenyats perquè es produeixi el miracle del joc. El miracle de les relacions humanes i, per descomptat, el miracle dels aprenentatges”.

“És una meravella —ha afegit— que poseu l’enfocament en els jocs de taula, que han estat sempre una excusa perfecta per al recolliment, l’intercanvi social i, és clar, un recurs magnífic per a entrenar habilitats bàsiques, com el raonament, el càlcul o l’expressió oral. De la mateixa manera, segur que engresqueu a moltíssimes persones amb la participació en altres experiències lúdiques singulars i en partides de rol, que tan apassionants resulten per a molts públics”.

Finalment, ha remarcat que “sabem que el joc és fonamental per al desenvolupament integral dels nens i nenes, però els adults no hem de perdre de vista que aquest també ens ofereix a nosaltres l’oportunitat de continuar aprenent i de fer més forts els vincles”.