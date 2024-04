El rus Dmitry Pinchuk guanya el concurs Solo Sax Competition de l’Andorra Sax Fest 2024

Els guanyadors del Solo Sax Competition de l’Andorra Sax Fest 2024 (organització)

El rus Dmitry Pinchuk ha guanyat el primer premi de la 10a edició del Solo Sax Competition de l’Andorra Sax Fest. De fet, en l’edició del Solo Sax de l’any passat, Pinchuk ja va quedar en segona posició. A més, Pinchuk ha guanyat el premi a la cadència que, per primera vegada, ha premiat a un dels finalistes la interpretació personal realitzada pel saxofonista a la final.

A part del guanyador, han pres part en aquesta final: Javier Janeiro Sánchez, Salvatore Alessandro Miceli, Vladimir Petskus, Koji Yamamoto i Zachary Costello.





Els premis dels finalistes

Primer premi: Dmitry Pinchuk

Saxòfon Alt Selmer París Supreme ofert per Selmer París

7.000 euros

Despeses pagades d’una setmana i recital de saxòfon i piano durant l’Andorra Sax Fest 2025

Recital de saxòfon i orgue durant el Cicle de concerts del Festival Internacional d’Orgue d’Andorra, temporada 2024

Membre del jurat al Concurs Internacional d’Andorra de Joves Saxofonistes 2025 durant l’Andorra Sax Fest 2025





Segon premi: Salvatore Alessandro Miceli

5.000 euros

Recital de saxòfon i Quartet de Corda durant el cicle de concerts Colors de Música d’Escaldes-Engordany (Andorra), juliol/agost 2024





Tercer premi: Vladimir Petskus

4.000 euros





Quart premi: Koji Yamamoto

1.500 euros





Cinquè premi: Javier Janeiro Sánchez

1.500 euros





Sisè premi: Zachary Costello

1.500 euros





Èxit de l’onzena edició de l’Andorra Sax Fest 2024

Amb l’entrega del premi del Solo Sax 2024 es posa punt i final a l’onzena edició del festival que s’ha celebrat del 28 de març al 5 d’abril i que, any rere any, supera les expectatives.

Destacar les 34 nacionalitats diferents dels participants, un fet que consolida aquest certamen com un dels esdeveniments culturals més internacionals organitzats al país. Els més nombrosos han estat els xinesos, amb 55 concursants.

Un altre dels elements més rellevants és el gran volum de participants registrat al Youth Saxophone Competition amb 52 inscrits. D’aquesta manera, per primera vegada en aquesta edició, el concurs dels joves s’ha celebrat en dos dies. Una jornada per a les categories A, B i C i una altra, només amb els de la categoria D.





L’Andorra Sax Fest 2024 en xifres

9 dies de durada

180 concursants

34 nacionalitats diferents

150 masterclasses ofertes

6 concerts en total

2 conferències (novetat)

26.000 euros de valor dels premis

270 acreditats