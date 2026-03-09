La Seu ha acollit la 1a fase de la Copa Internacional Pirineus de canoa eslàlom

Més de 200 palistes d’una vintena de països han competit aquest cap de setmana en les diferents disciplines olímpiques de canoa eslàlom (C1, K1 i Kayak Cross) en la Copa Internacional Pirineus, al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. La prova que pertany al rànquing de la International Canoe Federation (ICF), permet sumar punts en aquesta classificació de cabdal importància per als palistes ja que determina factors clau com ordres de sortida, elegibilitat de palistes per a determinades competicions, etc.
Així doncs, a la Seu, les guanyadores en categoria femenina han estat en C1, la urgellenca Núria Vilarrubla (ESP), seguida d’Ainhoa Lameiro (ESP) i de Mònica Doria. En K1 ha resultat vencedora Maialen Chourrat (ESP), en 2a posició Coline Charel (FRA), i en 3a Lois Leaver (GBR). D’alta banda, en Kayak Cross el podi l’han ocupat Coline Charel (FRA), Lois Leaver (GBR) i Romane Prigent (FRA).
En categoria masculina, en C1 Oier Diaz (ESP) ha quedat primer i per darrera s’han classificat Adam Burgess (GBR) i Jus Javornik (SLO). En K1 ha guanyat David Llorente (ESP), Gino Benini (FRA) ha estat segon i el pallarès Faust Clotet Juanmartí (ESP), tercer. Finalment, en Kayak Cross ha guanyat Manuel Ochoa (ESP), seguit de Sam Leaver (GBR) i de l’urgellenc Miquel Travé (ESP).
La prova tindrà el seu desenllaç a Pau (França), el pròxim cap de setmana del 14 i 15 de març on es decidiran els guanyadors de cada disciplina. La Copa Internacional Pirineus és la primera prova de nivell internacional que acull el Parc Olímpic del Segre aquest any, on també es disputarà la final de la Copa del Món 2026, aquest setembre, esdeveniment que atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, igual que els Campionats del Món de 2027 que també se celebraran a la Seu.