Crespín visita les obres urgents del ferm a l’N-260, a l’alçada d’Arsèguel

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat aquest dilluns a l’Alt Urgell on ha visitat les obres d’emergència que el Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible porta a terme des de dilluns passat, dia 2, en un tram de 29 quilòmetres entre Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell, entre els punts km 194,5 i 223,5.
Concretament, el subdelegat ha visitat les obres que avui es duien a terme en un tram de dos quilòmetres, situats entre els pk 218,540 i el 220,637, on els operaris treballaven en la rehabilitació i reposició puntual del ferm en aquells punts malmesos l’estat dels quals s’havia deteriorat de forma notable com a conseqüència de les darreres borrasques i pluges intenses i continuades dels passats mesos de gener i febrer.
Segons ha explicat José Crespín, les obres d’emergència “permetran renovar el ferm en diferents punts discontinus que sumen una longitud total d’uns 14 quilòmetres en aquest tram de 29, entre Bellver de Cerdanya i la Seu. S’està treballant en els dos sentits de la calçada i es dona pas alternatiu als vehicles que hi circulen”.
En aquest sentit, el subdelegat ha destacat que “érem conscients del deteriorament i del fet que les darreres pluges l’havien accelerat. Per això, estem actuant de forma urgent per a renovar el ferm, garantir la circulació i mantenir les carreteres en bon estat” i ha assenyalat que l’N-260 “és una de les principals vies de comunicació de la província, una de les principals de connexió transversal i del conjunt del Pirineu amb una intensitat mitjana diària de 6.000 vehicles al llarg de l’any. És cert que es registren puntes de circulació en mesos com l’agost on es pot arribat a una mitja diària de fins a 8.500 vehicles i també tenim mesos amb menys densitat de circulació on es redueix a uns 4.000 vehicles diaris”.
Les obres d’emergència van començar el passat dilluns dia 2 de març i, degut a les pluges de finals de setmana, els operaris van haver de paralitzar-les dijous i divendres. Segons les previsions amb les que es treballa, aquestes obres d’emergència a l’N-260 s’allargarien fins a finals d’aquest mateix mes si les condiciones meteorològiques ho permeten.