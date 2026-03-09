Es lliura a la Policia després de tenir un accident anant begut i marxar del lloc dels fets

Diumenge al matí, un turista, de 30 anys, va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,14 després de tenir un accident de circulació al punt quilomètric 12,600 de la CG2, a Canillo, en què van resultar ferides les quatre persones que viatjaven com a passatgeres del seu vehicle. El conductor anava en estat d’embriaguesa quan es va sortir de la via i va col·lidir amb la penya de la muntanya.
Va marxar del lloc de l’accident i, una estona després, es va presentar en dependències policials. Se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva i de quatre delictes contra la integritat física i moral per lesions per imprudència a les persones ferides en el sinistre.