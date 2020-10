‘La Seu està de por’, l’acció comercial per celebrar la castanyada de l’USBU

Al llarg d’aquesta setmana, la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) celebra la Castanyada amb l’acció comercial ‘La Seu està de por’. Més d’una trentena d’establiments associats s’han decorat aquests dies amb motius relacionats amb Tots Sants i de Halloween per animar tant les compres habituals com les relacionades amb aquestes dates.

Al llarg d’aquests dies, per compres superiors a 30 euros als comerços que estan guarnits i amb una escombra a la seva porta, l’UBSU obsequia el client amb una paperina de castanyes.

Paral·lelament, s’ha impulsat la ‘Ruta de les bruixes‘ per animar veïns i visitants a passejar pel centre de la ciutat.

La nova campanya va acompanyada d’un vídeo promocional. S’hi recull la llegenda segons la qual els boscos de l’entorn de la Seu havien estat el lloc triat per les bruixes per fer els seus rituals malèfics, amb els quals “embruixaven els animals i els veïns del poble” fins que un dia van ser exterminades. S’explica que “cada vegada que s’acosta Tots Sants s’escolten les seves veus pels nostres boscos” i que “enguany baixaran a la Seu per practicar l’aquelarre”.

Aquesta acció coincideix amb la promoció de l’actual temporada que s’està fent des del web de l’UBSU (www.laseucomercial.cat), sota el lema ‘Els colors de la tardor’. Enguany el portal del comerç urgellenc s’ha consolidat com un mitjà tant per donar a conèixer tots els productes que ofereixen els seus associats com per potenciar la compra per internet a aquests establiments i els enviaments a domicili en aquells casos en què sigui necessari.