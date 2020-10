La Casa de la Muntanya, un espai innovador d’experimentació, ja és una realitat

La Casa de la Muntanya, un projecte impulsat conjuntament pel Comú d’Ordino, Actua Innovació, l’OBSA i el CENMA, s’ha presentat aquest divendres al matí a Ordino. Es tracta d’un espai on es pot experimentar la muntanya d’una manera interactiva i innovadora i desenvolupar i crear projectes entre els diferents actors de la muntanya. En el decurs de la presentació s’han mostrat les instal·lacions que es troben al carrer Major número 20 d’Ordino i el funcionament d’aquest laboratori viu de l’àmbit de la muntanya (Mountain Living Lab).

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Actua, Jordi Gallardo, ha destacat que “l’objectiu és crear un entorn transversal on poder-hi desenvolupar de manera conjunta nous projectes, productes i serveis que ofereixin resposta als reptes, actuals i de futur, als que s’enfronta l’entorn de muntanya”. En aquest sentit ha avançat que “ja s’estan formalitzant col·laboracions externes amb diverses empreses i col·lectius per iniciar taules de treball que condueixin a la creació de nous projectes”.

Per la seva banda el cònsol major d’Ordino, Josep Angel Mortés, ha explicat que “la suma del talent i les noves tecnologies fan possible el coneixement del territori que des d’aquí volem transmetre i difondre conjuntament amb tots els actors que tenen en la muntanya el seu eix principal d’activitat. Parlem d’esportistes, del sector de l’agricultura i la ramaderia, i de tots aquells que vulguin gaudir de l’experiència a la muntanya, per descomptat també el turista”. A més ha recordat que “apostem per la innovació. La Casa de la Muntanya està pensada també per compartir coneixement i fomentar el diàleg entre empreses, entitats i associacions en un mateix espai de co-treball”.

El director d’Actua Innovació i del CENMA-IEA, Marc Pons, ha estat l’encarregat de fer diverses demostracions i ha comentat que “els diferents eixos de treball estan en marxa i es desenvoluparan els propers mesos. En aquest sentit els principals eixos i grups de treball es centraran en la divulgació i educació ambiental, la identificació de necessitats en l’àmbit de la formació, la promoció de les activitats en l’àmbit de la muntanya, la creació artística i cultural, les competicions esportives i la innovació i emprenedoria empresarial en l’àmbit de la muntanya”.

Com és Casa de la Muntanya?

La Casa de la Muntanya ocupa dos espais: l’espai interactiu i d’exposició situat a la primera planta, i l’espai de treball col·laboratiu “El Cim” situat a la segona planta, ambdues emplaçades dins les dependències de Casa Ferino al centre vila d’Ordino.

Compta amb un espai interactiu amb zones temàtiques destinat a explorar, interpretar i divulgar informació referent a la muntanya. Amb aquest objectiu, la sala compta amb diversos mitjans audiovisuals i tecnològics que permeten als visitants interactuar amb els continguts.

Les cinc zones temàtiques: Pantalles tàctils: Quatre pantalles tàctils destinades a la consulta de continguts diversos, entre els quals destaquen informació d’interès sobre el medi natural d’Andorra, una guia de seguretat i bones pràctiques en activitats de muntanya, divulgació de fenòmens de neu i allaus, un visor de la xarxa de camins i senders d’Andorra, jocs i activitats d’educació ambiental, entre d’altres continguts; Mur interactiu: Zona destinada a l’ambientació amb projeccions d’escenaris naturals de gran format que ofereixin una experiència immersiva al visitant. Es preveu la instal·lació de sistemes experimentals que permetin la interacció entre el visitant i el mur. Actualment al mur s’hi projecta un curt amb panoràmiques de les muntanyes d’Andorra; Espai multimèdia: Secció de projecció concebuda com poder visualitzar documentals relacionats amb la muntanya; Maqueta 3D: Projeccions de diferents capes d’informació sobre una maqueta 3D d’Andorra que facilita la interpretació de la orografia i l’ús de les diferents zones del país, així com la integració de simulacions i visualitzacions d’anàlisi espacial. Es preveu l’experimentació amb diferents sistemes d’interacció entre visitant i maqueta. Actualment es pot explorar els diferents ecosistemes d’Andorra en una projecció de 6 minuts de durada; Espai VR: Ulleres de realitat virtual que permeten explorar el territori de forma immersiva, per explorar els cims dels pic més alts d’Andorra, els estanys menys coneguts o el caliu dels refugis de muntanya.

Al mateix temps, l’espai pot acollir exposicions itinerants i muntatges artístics relacionats amb la muntanya i totes les seves dimensions, pels quals es poden adaptar els continguts de les diferents zones que conformen l’espai.

Actualment s’exposa l’obra SON HÀBITATS, una composició sonora i sensorial dels principals ecosistemes de muntanya (alpí, forestal, rural i aquàtic).

Un espai de promoció i difusió de l’oferta d’activitats de la muntanya

La Casa de la Muntanya és un espai de promoció i difusió de l’oferta d’activitats de la muntanya, des d’una aproximació innovadora i basada en les noves tecnologies. Un espai que també ajudarà a promocionar la candidatura d’Andorra a ser el primer país del món reconegut per la UNESCO com a territori 100% Reserva de la Biosfera. També es vol que esdevingui un punt de trobada entre usuaris i col·lectius relacionats amb la muntanya i les seves pràctiques esportives, essent la Casa de la Muntanya el centre de recepció i informació dels participants i dels seus acompanyants durant grans esdeveniments. Un exemple serà quan se celebrin les proves de l’ANDORRA MULTISPORT FESTIVAL, on s’espera la participació de centenars d’esportistes.

La Casa de la Muntanya és un espai de co-creació que permetrà generar sinèrgies i projectes conjunts entre empreses dedicades a l’àmbit dels esports de muntanya, l’administració pública i els usuaris finals. També s’inclou part dels projectes que es treballaran amb GSIC-MICROSOFT així com amb empreses del país i d’internacionals.

A més potenciarà la transferència del coneixement de la muntanya a múltiples nivells, des de la tecnificació especialitzada, fins a la sensibilització ambiental dels més menuts, en un entorn idoni com és l’espai de creació i exposició dels projectes.