La Seu «es referma com a capital del Pirineu i destí d’elit amb l’arribada de la Transpyr 2026»

La Seu d’Urgell s’ha convertit, aquest dilluns, «en l’epicentre del ciclisme d’aventura amb l’arribada de la Transpyr Coast to Coast 2026«, assenyalen des del consistori urgellenc. Gairebé 400 participants han entrat a la capital de l’Alt Urgell després d’una etapa d’alta muntanya que ha portat els ciclistes fins a gairebé els 2.000 metres d’altitud, consolidant una de les jornades més exigents de l’edició.
Un llegat esportiu que es projecta al món
Per a la Seu d’Urgell, acollir aquesta prova «representa connectar el seu prestigiós passat com a subseu olímpica amb el futur del turisme actiu de qualitat», manifesten des de l’Ajuntament. «El municipi projecta una imatge de fortalesa i professionalitat com a ubicació excel·lent per a organitzar esdeveniments, alhora que aporta al territori una visibilitat que el situa com a parada obligatòria per als amants de la natura i l’esport internacional. En arribar, els participants es troben amb una ciutat que respira un ambient de gran esdeveniment, on la història i la modernitat esportiva es donen la mà», afegeixen.
Aquest 2026, la projecció ha anat també vinculada a la col·laboració amb el grup d’estudiants d’IFE de l’Institut Joan Brudieu que han estat participant en tasques relacionades amb l’esdeveniment.
La importància d’aquesta jornada es veu reflectida en la seva diversitat: el 60% dels participants provenen de 30 països diferents. Aquests esportistes actuen com a altaveus globals, «projectant als seus països d’origen la imatge d’una Seu d’Urgell activa, dinàmica i totalment oberta a la comunitat esportiva internacional». La col·laboració de l’Ajuntament i l’esforç de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu han estat claus per a transmetre aquesta hospitalitat que tant valoren els ciclistes.
Dimarts la Transpyr Coast to Coast continuarà en la seva tercera etapa direcció al Pont de Suert.