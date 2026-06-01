El “millor tribut” a Michael Jackson, Suu, Triquell i Buhos actuaran a la Festa del Poble d’Encamp

La Festa del Poble d’Encamp tornarà del 19 al 23 de juny amb una programació diversa i intergeneracional que omplirà els principals espais de la vila d’Encamp de música, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i esports. Entre els principals reclams d’aquesta edició destaquen els concerts de Suu, Triquell i Buhos, als que es suma un espectacle actualment en gira internacional This is Michael, considerat per la família de l’artista com “el millor tribut a Michael Jackson” del moment.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que es tracta d’“una programació molt potent”, que combina propostes tradicionals com l’Encamp de Gresca de l’Esbart Sant Romà amb activitats pensades per a tots els públics. Segons Sans, la voluntat és “dinamitzar els espais més emblemàtics del poble i omplir-los de vida amb activitats intergeneracionals durant cinc dies”.
El conseller també ha posat en relleu el cartell d’aquesta edició, obra de l’il·lustrador Jordi Planellas, que “transmet frescor, convida a l’estiu i recull l’essència de tots els elements que es podran descobrir durant els dies de festa”.
Cinc dies de propostes per a tothom
El coordinador cultural del Comú d’Encamp, Sergi Silva, ha subratllat el departament ha treballat per a oferir un programa “carregat d’activitats tradicionals i per a totes les edats” i ha desgranat les propostes d’enguany.
La Festa del Poble començarà el divendres, 19 de juny, amb el Mulla’t de Festa, una cercavila pels carrers d’Encamp i el sopar popular. Des la Comissió de Festes d’Encamp, el representant de l’entitat, Martí Ubach, ha exposat que la tercera edició del Mulla’t de Festa “tindrà una tematització brasilera, que li dona un punt més i diferent i més divertit per a tots els participants” i ha recordat que les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp. La jornada continuarà amb els concerts de SUU i Triquell i es tancarà amb les sessions dels DJ Joan Casu, K-ZU i Tunyiix & Cassany.
Dissabte 20 de juny, les activitats infantils amb inflables i jocs d’aigua, juntament amb el torneig de pàdel, donaran el tret de sortida a una jornada que inclourà l’Encamp de Gresca, la vermutada i l’arrossada popular a la plaça dels Arínsols. A la tarda hi haurà l’Interparroquial de joves, l’espectacle infantil dels Atrapasomnis, el concert d’havaneres de Terra Endins i un torneig de vòlei 3×3. A la nit, el Prat Gran acollirà el concert de La Gran Bandida, l’espectacle internacional “This is Michael”, protagonitzat per Lenny Jay, i la sessió musical dels anys 80 i 90 de DJ Toni Peret.
Diumenge 21 de juny continuarà l’activitat esportiva i familiar amb el torneig de pàdel i els inflables. També tindran lloc el Concert de Primavera de la Coral Sant Miquel d’Encamp, una exhibició de Crash Car i una ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt. A la nit, Buhos actuarà a Encamp dins la gira dels seus 20 anys, abans de les sessions de DJ Trapella i Mon DJ.
Dilluns 22 de juny se celebrarà el concurs de botifarra, el tradicional partit de vòlei de solters contra casats i una nova edició de la FesTapa, que reunirà una quinzena d’establiments de la parròquia amb degustacions gastronòmiques i el sorteig d’un sopar per a dues persones.
El conseller de Finances, esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha subratllat que la novetat d’enguany “es desenvoluparà de les 18 a les 22 h a la plaça dels Arínsols” i es preveu que “amb el gran volum d’establiments quinze en total d’aquest any serà un èxit”. Així mateix, Marot ha explicat que pels assistents que omplin el passaport del FesTapa amb deu segells se sortejarà un menú a l’establiment participant que els guanyadors decideixin. A més, el Comú d’Encamp ha incrementat els premis per als restauradors amb 300 euros a la tapa millor valorada pel públic, 200 euros a la més creativa i 120 euros a la més venuda.
La programació es clourà dimarts 23 de juny amb la Revetlla de Sant Joan, que inclourà una exhibició de la colla de diables de Sants, la roda de falles dels Fallaires d’Encamp, un espectacle de foc, l’encesa de la foguera i el concert de Band The Cool. Enguany els fallaires recuperen les falles de llum, per a donar cabuda als més petits.
Al Pas de la Casa la revetlla de Sant Joan començarà a les 22 h amb l’espectacle “Trio Explosive” i seguidament hi haurà repartiment de coca i l’encesa de la foguera. La nit clourà amb el concert del grup Dalia.
Programa revetlla de Sant Joan
La gresca segueix amb la Festa Major del Pas de la Casa
Després de la Festa del Poble i la revetlla de Sant Joan, el calendari festiu de la parròquia continuarà amb la Festa Major del Pas de la Casa, que tindrà lloc del 27 al 29 de juny amb una programació pensada per a totes les edats.
Entre les propostes destacades hi haurà el tradicional concurs de pesca Memorial Francesc Carrasco al llac de les Abelletes, un mercat durant tot el cap de setmana, inflables aquàtics, espectacles infantils, actuacions musicals, la participació dels Castellers d’Andorra, una festa de l’escuma i la Holly Party. La programació també inclou concursos populars, com el de petanca, i diverses propostes gastronòmiques, entre les quals hi ha una hamburguesada, una paella i un aperitiu popular.
Les nits estaran protagonitzades pels concerts de grups de versions “Campikipugui” (dissabte a les 22h) i Freyjà (diumenge a les 22 h) i les sessions de DJ Marc Montalvo (dissabte a les 00:30 h) i DJ Renzo (diumenge a les 00:30 h), mentre que la celebració es completarà dilluns 29 de juny amb la missa de Sant Pere, activitats familiars i espais de trobada que reforcen el caràcter participatiu i comunitari de la festa i el vespreig musical amb Vibrand.
D’aquesta manera, Encamp i el Pas de la Casa encadenaran dues setmanes de celebracions populars amb una àmplia oferta cultural, esportiva, gastronòmica i musical que convertirà la parròquia en un dels principals punts d’activitat de l’inici de l’estiu al país.
Un espai segur per a tothom
Paral·lelament, i com a novetat d’enguany, el Comú d’Encamp impulsarà durant les festes la campanya “Fem que la festa sigui un espai segur per a tothom”, amb l’objectiu de fomentar un consum responsable, prevenir conductes de risc i promoure unes celebracions saludables, inclusives i respectuoses.
La iniciativa inclourà accions de sensibilització adreçades a la ciutadania, especialment en la reducció del consum de begudes alcohòliques, així com el funcionament del Punt Lila durant els principals actes nocturns, per a garantir que els espais festius siguin entorns segurs, lliures de discriminacions i de qualsevol tipus de violència.
Les accions també aniran encaminades a generar espais de respecte cap als veïns i l’entorn.