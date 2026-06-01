Jornada de les Dones a l’Enginyeria. «Dones que transformen el futur»

El Col·legi d’Enginyeria d’Andorra i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) organitzen conjuntament la jornada Dones que transformen el futur, en el marc del Dia Internacional de les Dones a l’Enginyeria, amb l’objectiu de visibilitzar el talent femení en els àmbits de l’enginyeria i la tecnologia, així com inspirar les noves generacions a través de referents professionals. La jornada tindrà lloc el dimecres, 3 de juny, a les 18.00 hores, al Coworking Hive Five (Edifici BOMOSA-ALBA, a l’avinguda Dr. Mitjavila, 3, Andorra la Vella).
La sessió permetrà conèixer dones referents en l’àmbit de l’enginyeria i la tecnologia a través de les seves experiències i trajectòries professionals. En primer lloc, es realitzarà una entrevista a Sílvia Calvó, enginyera industrial i directora general de FEDA.
Posteriorment, es comptarà amb la participació de Júlia Marsal, enginyera en automàtica i robòtica, i de Mireia Espuga, enginyera en sistemes audiovisuals i intel·ligència artificial.
La jornada finalitzarà amb un espai obert de preguntes i debat entre les participants i el públic assistent, seguit d’un espai de d’intercanvi i connexió entre professionals.
L’activitat és gratuïta. Per a més informació: info@iad.ad.