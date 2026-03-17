La Seu: El Festival del Joc del Pirineu repassa els seus 10 anys d’història amb una exposició

Amb motiu de la seva desena edició, el Festival del Joc del Pirineu presenta una exposició commemorativa que recorre la trajectòria de l’esdeveniment des del seu naixement l’any 2016 fins a l’actualitat (2016-2026). La mostra, comissariada per Quimera Entertainment Company, repassa com el festival ha convertit la Seu d’Urgell en la “ciutat del joc”. Així ho han explicat la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i un dels codirectors del festival, Pablo Giménez.
Tó ha destacat en la presentació dedicada a aquests primers deu anys del festival que “és un festival de tothom i de l’Ajuntament, sigui quin sigui el govern municipal que hi hagi al davant, tenim clar que la Seu és el millor lloc per a fer un festival de jocs de taula”.
Una dècada de creixement i consolidació
El que va començar l’any 2016 com una iniciativa de l’Ajuntament de la Seu amb la col·laboració de Cheap Films, inspirada en models com el Festival Dau Barcelona, “s’ha convertit avui en un referent lúdic a Catalunya”. L’exposició detalla l’evolució d’un festival que en la seva primera edició va acollir 2.500 visitants en un únic edifici -la sala Sant Domènec- i que actualment supera els 12.000 participants distribuïts en 18 edificis i 14 espais de carrer.
Més que un espai de joc: cultura i educació
La mostra, que consta de 8 plafons, posa en relleu el caràcter cultural del festival a través de diversos eixos:
· Espais singulars: El festival destaca per l’ús d’ubicacions emblemàtiques com la Cripta per a jocs de misteri, el Saló de Plens de l’Ajuntament per a campionats o el Museu Diocesà per a experiències temàtiques.
· Reconeixement al sector: Des de 2019, l’esdeveniment atorga els Premis Catalunya per a distingir la creació i difusió de jocs en català, i el guardó ‘Amic/ga del Joc’. A més, els anys 2024 i 2025, ha estat la seu dels Premios Tabula.
· Compromís social: L’exposició subratlla el vessant educatiu amb activitats per a escoles i instituts, així com l’aposta per la inclusió, disposant de zones de baixos estímuls sensorials i jocs adaptats per a persones amb discapacitat visual.
L’exposició compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i PEUSA.
Mirant cap al futur
Després de deu anys reivindicant que el joc és una eina de cohesió social per a totes les edats, el Festival del Joc del Pirineu afronta el futur amb la voluntat de seguir evolucionant com un espai de descoberta i aprenentatge.
Segons recull l’exposició, el repte és continuar sent un esdeveniment especial i atractiu per a tothom qui vulgui “gaudir del plaer de seure al voltant d’una taula”.
Pablo Giménez ha recomanat visitar aquesta exposició que es troba instal·lada a la tercera planta de l’Espai Ermengol, fins el dijous, 26 de març, a la tarda. “El públic descobrirà petites cosetes, veurà moltes fotos de diferents moments del festival”.
Val a dir que a partir del divendres 27 de març, l’Espai Ermengol acollirà la segona exposició del festival, aquesta dedicada a la figura Elizabeth Magie, “la veritable creadora del Monopoly, que també aquí sí que podreu trobar també una reproducció del The Landlord’s Game, el joc original del qual van copiar després el Monopoly”, ha subratllat el codirector del festival.