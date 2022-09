La Seu d’Urgell recupera les captures de coloms per a controlar-ne la sobrepoblació

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha anunciat que s’han iniciat els tràmits perquè aquesta tardor es porti a terme al municipi una acció de captura de coloms. La voluntat del consistori urgellenc és controlar la sobrepoblació d’aquestes aus i prevenir-ne els danys tant a la salut pública com als edificis de la ciutat.

El sistema de captura consisteix en la col·locació estratègica de gàbies, ja sigui en espais de molta concentració de coloms o en llocs alts. S’hi posarà menjadores i abeuradors d’aigua. Un cop capturades, les aus es portaran posteriorment a colomars. Les captures es duran a terme tant en llocs concrets de la ciutat amb aquesta problemàtica com en granges del municipi, que també es veuen perjudicades per la seva presència.

Viaplana ha explicat que l’acció de captura de coloms es repetirà a principis de l’any que ve. “Cal fer una actuació contundent per a aconseguir disminuir-ne les colònies, algunes de les quals no estan controlades amb el subministrament d’anticonceptius”, ha remarcat.

Canvi de sistema

Fins al 2014 el consistori urgellenc ja havia utilitzat les captures per a disminuir la població de coloms. Tanmateix, a partir d’aquell any es va aconseguir reduir visiblement la presència d’aquestes aus simplement posant anticonceptius en menjadores, una opció que la capital de l’Alt Urgell va ser de les primeres a implementar al país. Ara es recupera l’antic sistema pel fet de no poder tenir dispensadors en llocs com la Catedral de Santa Maria d’Urgell, una situació que en disminueix l’eficàcia.