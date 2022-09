La Llançadora presentarà a Encamp, el 29 de setembre, l’espectacle ‘Eclosió, soc el cos clos’

‘Eclosió, soc el cos clos’ s’estrenarà el 29 de setembre com a resultat del projecte de suport a l’emprenedoria juvenil La Llançadora, que enguany assoleix la quarta edició. El projecte està impulsat pel Comú d’Encamp.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha celebrat que el programa es refermi un any més i ha recordat que La Llançadora va ser creada pel Punt d’Informació Juvenil del comú “amb la voluntat d’impulsar i donar a conèixer l’obra artística dels creadors més joves, posant-los en contacte amb referents del sector que poguessin acompanyar-los en un projecte personal, ja fos en l’àmbit de la pintura, el dibuix, el grafit, la fotografia, la música, la dansa o l’escultura”.

Enguany, La Llançadora ha acollit el treball conjunt de la jove encampada, Aina Sànchez, estudiant de l’Institut de Teatre, i la ballarina professional, Emma Riba, que ha ajudat a la jove a desenvolupar el seu primer projecte dins del món de la dansa.

Sànchez ha destacat que formar part de la Llançadora “ha estat una gran experiència. He pogut fer realitat la meva creació al costat de l’Emma, una ballarina del país que està en actiu i que té molt de bagatge”. A més, “ho he pogut fer des de la meva parròquia, que és precisament on vaig fer les primeres formacions… Per tot, per l’aprenentatge viscut i pel que he gaudit, repetiria l’experiència sense cap dubte!”.

La jove ha assegurat que les arts escèniques són la seva “via d’expressió a l’exterior, a la gent, a les persones… Gran part de la meva felicitat és la dansa, l’art i el teatre”. També ha matisat que amb La Llançadora ha pogut fer “un pas més en enllà dins d’aquest món, al qual aspiro i desitjo dedicar-m’hi de forma professional”.

Sànchez, cursa actualment el segon curs a l’Institut del Teatre en l’itinerari de teatre físic visual i ha actuat en l’obra ‘Troianes’, de la Jove Companyia Nacional d’Andorra.

D’altra banda, Riba ha remarcat que el procés “de tutorització ha estat molt positiu” per a ambdues participants. “Cadascuna estem en moments vitals molt diferents, jo amb alguns projectes i ella estudiant… Posar aquestes dues vessants en conjunt ha estat molt productiu”.

Riba, és la primera vegada que participa en un projecte d’aquestes característiques i ha assegurat que és una iniciativa “molt necessària. És important que les noves generacions puguin fer contactes i veure que gent del país s’està dedicant a aquest món i està fent coses”. A més, “és una oportunitat per a treballar amb referents i conèixer el veritable procés de crear una obra, perquè en els projectes escènics el més difícil és el procés de producció”.

Precisament, Riba ha destacat que durant els mesos de treball amb l’Aina, “més enllà d’aconseguir un resultat final, el que he buscat és acompanyar-la i ajudar-la en el procés. Cal pensar com t’ho manegaràs per a assolir el que vols, buscar els espais, ordenar les idees, posar en ordre les creacions…”.

Riba treballa actualment en companyies de teatre de França i el País Basc i té diferents projectes a Barcelona. A més, aquest estiu ha estrenat l’obra ‘Bram’ juntament amb una de les seves referents, Rosa Mari Herrador.

‘Eclosió, soc el cos clos’, una obra molt corporal

L’obra resultant del programa La Llançadora s’estrenarà el 29 de setembre, a les 19 hores, a la plaça dels Arínsols d’Encamp.

El duet format per Sànchez i Riba mostrarà un procés de metamorfosi individual i personal que analitza diferents aspectes del món que envolta la societat, com la sobreestimulació, la importància que se li dona a la imatge, els estereotips…

‘Eclosió, soc el cos clos’ es serveix de la dansa i la part més corporal de les arts escèniques per a contraposar “el món real i l’irreal, com les xarxes socials, tota aquesta realitat virtual que ja forma part de nosaltres i ens afecta. Partint de la idea que tenia l’Aina, hem treballat com es mou un cos en realitat i com moure’ns des d’un lloc de la forma més instintiva i orgànica possible, traient les capes que es posen avui en dia, com els filtres”, explicava Aina Sànchez.