La Seu d’Urgell recupera la rua de Carnaval

La rua de Carnaval tornarà als carrers de la Seu d’Urgell el pròxim dissabte 26 de febrer després que l’any passat s’haguessin de suspendre els actes públics a causa de la pandèmia per la Covid-19.

A partir del pròxim dilluns 14 de febrer i fins dimarts 22 febrer ja es podran formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: www.laseu.cat.

La rua de Carnaval, plat fort d’aquesta festa popular de disfresses, arrencarà a les cinc de la tarda des de la plaça de Les Monges amb el Rei Carnestoltes, els Diables de l’Alt Urgell i altres personatges. Les colles seguiran per l’avinguda Pau Claris, el passeig Joan Brudieu, el carrer Lluís de Sabater, el carrer Major, per finalitzar a la plaça dels Oms.

A més, es convida a tothom a seguir la rua i a participar-hi sense inhibicions amb l’espectacle dels grups Kromacolors (xanquers) i Batucada Rovell d’Ou.

Com a novetat d’aquest Carnaval 2022, una vegada finalitzada la rua pels carrers de la ciutat, a la plaça els Oms hi tindrà lloc un espectacle de llums i de colors, a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell. Seguidament, es repartirà coca per a tots els assistents.

La tarda de Carnaval finalitzarà amb el veredicte del jurat i el repartiment de premis a les disfresses guanyadores.

Matinal carnavalesca al passeig Joan Brudieu

El mateix dissabte 26 de febrer, de les onze a dos quarts de dues del migdia, el passeig Joan Brudieu de la capital alturgellenca acollirà l’activitat familiar gratuïta amb La companyia del rei Carnestoltes amb tallers, personatges, photocalls, jocs, actuacions, exposició de màscares i moltes sorpreses.

L’únic requisit per poder participar en aquesta matinal carnavalesca és anar-hi disfressat. No caldrà inscripció però si portar mascareta posada.

Màscares gegants i premisses del rei Carnestoltes

Val a dir que els actes de Carnaval a la Seu d’Urgell començaran el dilluns 21 de febrer amb la instal·lació d’unes 200 màscares gegants al llarg i ample del passeig Joan Brudieu, així com en altres carrers i places de la ciutat, que donaran color i ambient carnavalesc fins al dia 2 de març.

Totes aquestes màscares han estat confeccionades pels centres educatius de la Seu d’Urgell, així com altres entitats i associacions del nostre municipi.

Com ja és tradició al llarg de la setmana de Carnaval, el rei Carnestoltes donarà unes premisses acompanyades per un lema que aniran canviant diàriament.

Els lemes i les premisses són:

Dilluns 21 de febrer: Posa’t una sabata diferent a cada peu. Tots els infants tenen dret a la protecció.

Dimarts 22 de febrer: Posa’t o pinta’t un nas de pallasso i un somriure ben gran. Tots els infants tenen dret a ser feliç.

Dimecres 23 febrer: Anar en pijama. Tots els nens i nenes tenen dret a una llar.

Dijous 24 de febrer: Pinta’t el teu nom ben gran que es vegi bé (a la cara, a les mans, pel cos, pel coll…). Tots els infants tenen dret a la identitat.

Divendres 25 de febrer: al matí, Posa’t una cinta al cap que hi porta escrita una paraula, com llibertat, alegria, amor, pau, respecte, colors, emocions… ) . Tots els infants tenen dret a ser escoltats. I a la tarda, que cadascú vagi com vulgui! Tots els infants tenen dret a ser escoltats.

El programa de Carnaval de la Seu d’Urgell està elaborat per les Àrees de Festes i Tradicions, d’Infància i de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb la col·laboració de la Comissió de Festes, el Grup de Diables de l’Alt Urgell, el Pla Educatiu d’Entorn i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.