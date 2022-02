Ordino acull l’exposició fotogràfica ‘Materialitzar la memòria’ de l’arquitecte Miquel Mercè

Els carrers d’Ordino acullen des d’aquest divendres les imatges de l’exposició fotogràfica ‘Materialitzar la memòria’, un nou projecte artístic de l’arquitecte Miquel Mercè inclòs a la programació de ‘La cultura no s’atura’, impulsada pel ministeri de Cultura i tots els comuns.

La cònsol menor i consellera de Cultura, Eva Choy, ha donat la benvinguda a l’artista amb qui ha passejat pels carrers del poble per veure el muntatge. Es tracta de teles microperforades en format quadrat, penjades com banderoles, on es reprodueixen imatges antigues d’Ordino. El patró es repetirà a altres parròquies, de manera que el projecte esdevé un circuit de fotos antigues.

Els treballs s’exposen al carrer del Mig, la Gravada Rossell i el carrer Major, que conformen el nucli antic del poble d’Ordino. Les imatges han sorprès els veïns que conviuran amb la mostra durant un mes.