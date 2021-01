La Seu d’Urgell recapta 3.600 euros per a La Marató de TV3

La Seu d’Urgell ha recaptat un total 3.623,73 euros per a la Marató de TV3, que en aquesta darrera edició ha estat dedicada a la Covid-19. Cal recordar que davant la situació d’excepcionalitat sanitària a causa de la pandèmia, es van haver de reinventar les activitats per poder continuar col·laborant amb aquesta jornada solidària que se celebra anualment.

Per això, les activitats populars que coordina cada any l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com són el quinto, la rifa de l’hospital o les parades al carrer durant la jornada solidària per recollir donatius per La Marató de TV3, no es van organitzar per així evitar la propagació del virus.

La regidora de Solidaritat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, manifesta al respecte que “tot i el format virtual de La Marató d’aquest any, cal agrair les diferents activitats i aportacions que han demostrat una vegada més que la solidaritat no l’atura res. I més encara quan aquesta vegada el lema Aquesta Marató toca a tothom deixava molt clar que la Covid-19 ens toca a totes i tots”.

Guardioles solidàries

Davant d’aquesta edició excepcional de La Marató, es van ubicar unes guardioles solidàries en diferents establiments comercials de la Seu d’Urgell per tal que tothom que ho desitgés pogués fer el seu donatiu. Aquestes guardioles van ser elaborades des de l’Escola Municipal d’Art, amb materials reciclats i decorades amb dibuixos que els i les alumnes d’aquesta escola van crear amb la temàtica de les mascaretes. El total recaptat a través d’aquestes guardioles ha estat de 1.821,06 euros.

Altres activitats solidàries pro La Marató

A més a més d’aquestes guardioles, la Seu d’Urgell ha realitzat altres propostes per recollir donatius per a la 29a edició de La Marató de TV3.

Així, la ballada de gegants i grallers a càrrec del Grup de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, que va tenir lloc el passat 19 de desembre, va recaptar 172,67 euros.

Per la seva part, l’Orquestra de Cambra Cadí va oferir el Concert de Nadal, a la sala Sant Domènec, també el passat 19 de desembre, i va recaptar amb la venda d’entrades un total de 1.130 euros, destinats a La Marató.

Una altra acció solidària en pro de La Marató ha estat la donació de 500 euros per part de l’Esplai de la Gent Gran.